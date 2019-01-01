المحمدي محذرًا المنافسين: الثقة عادت لأستون فيلا، هدفنا التأهل للتصفيات

الدولي المصري يتحدث عن موسم الفيلانس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا أن فريقه استعاد الثقة بعد تحسن نتائجه مؤخرًا في بطولة التشامبيونشيب، وأن هدفهم الآن بات احتلال أحد المقاعد المؤهلة لتصفيات الصعود للبريميرليج.

ويحتل الفيلانس حاليًا المركز السادس في جدول الترتيب وهو آخر المراكز المؤهلة للتصفيات، ويعيش الفريق منافسة شديدة حيث لا يفصله عن صاحب المركز الـ11 سوى 3 نقاط.

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وتحدث المحمدي عن المنافسة قائلًا لموقع ناديه الرسمي "بالنسبة لنا، المباريات الـ8 المتبقية هي مباريات كؤوس، علينا الفوز بها جميعًا لُننهي الموسم بالتأهل للتصفيات. سيمنحنا فرصة للتطلع قدمًا للموسم القادم في البريميرليج".

أضاف "الثقة عادت لنا. لعبنا مباراة جيدة جدًا ضد وست بروميتش على ملعبنا، لكننا لم نحصل على النتيجة المطلوبة وخسرنا 2-0، لم نكن نستحق هذا. لعبنا بعدها ضد ستوك خارج ملعبها وكان علينا الفوز بتلك المباراة، لكننا تعادلنا. منذ ذلك الوقت، عادت لنا الثقة، فقد فزنا بالديربي في ملعبنا 4-0 ورفع هذا معنويات الجميع".

أتم "كانا أسبوعان جيدين من التدريب. بعض اللاعبين سافروا للعب مع منتخبات بلادهم، لكن الجميع عاد الآن".

يُذكر أن أستون فيلا أهدر فرصة الصعود للبريميرليج الموسم الماضي في اللحظة الأخيرة، إذ خسر نهائي تصفيات الصعود أمام فولهام في ويمبلي بهدف دون رد.