"متى تعتذر يا سامي؟" .. هاشتاج "نصراوي" يُطارد أسطورة الهلال

القضية مازالت تثير الجدل

مازالت قضية نواف بن سعد ضد سامي الجابر والمعروفة إعلاميًا بقضية الـ170 مليون ريال سعودي تُثير الجدل في السعودية، حتى بعد صدور حُكم نهائي فيها وإحالته لجهة التنفيذ بواسطة المحكمة الجزائية السعودية.

محكمة الاستئناف السعودية كانت قد أيدت قرار المحكمة الجزائية بتغريم الجابر مبلغ 50 ألف ريال سعودي وإلزامه بتقديم اعتذار علني لنواف بن سعد وتثبيته على حسابه الرسمي في تويتر، وقد أحالت المحكمة الجزائية القرار للشرطة لتنفيذه.

ولم تُحدد الشرطة السعودية بعد الموعد النهائي لتقديم الجابر لاعتذاره، ويُقال في الإعلام أن بعض الشخصيات الهلالية تُحاول حل المسألة وديًا بين رئيسي الهلال السابقين وتجاوز مسألة الاعتذار العلني.

جمهور النصر لم يدع القضية تمر دون استغلالها للسخرية من منافسهم اللدود، إذ دشنوا يوم إحالة القضية للتنفيذ هاشتاج بعنوان "رؤساء الهلال في المحاكم"، واليوم دشنوا هاشتاج جديد أصبح "تريند" في تويتر السعودية بعنوان "متى تعتذر يا سامي؟".

ويهدف الهاشتاج الجديد إلى مطاردة أسطورة الهلال والسخرية من قرار المحكمة ضده، خاصة أن "سام 6" له تصريحات كثيرة أشعلت غضب الجمهور الأصفر أبرزها حين قال أن الفارق بين الفريقين سنوات ضوئية وأن الاتحاد هو المنافس الأول للهلال، واصفًا انتصار الزعيم على العالمي في المواجهات المباشرة ما هو إلا محاولة إسكات الضجيج .

وتفاعل الجمهور الهلالي والنصراوي مع الهاشتاج الجديد، إذ قدم الأول كل الدعم للجابر الذي مثل الهلال لاعبًا ومدربًا ورئيسًا، وحاول الثاني النيل والسخرية منه بمختلف الوسائل.

إليكم بعض التغريدات التي حملت هاشتاج "متى تعتذر يا سامي؟".

#متي_تعتذر_ياسامي

اعتذر لهم ياسامي عن دموع ذرفوها بسببك

اعتذر لهم ياسامي عن استقالات رؤساء بسببك

اعتذر لهم ياسامي عن سنوات حرمان بسببك

اعتذر لهم ياسامي عن شعورهم بالنقص بسببك pic.twitter.com/FyHe7rdrnV — عَبْدَاللَّه الشَّدَّادِي (@asmoom123) June 18, 2021

لن تنطلي علينا محاولة إشغال الشارع الرياضي عن القضية الأهم #متى_تعتذر_ياسامي

وهق صديقه وقال لن يتعذر الإ بحكم قضائي 😂 pic.twitter.com/1OSflI7WSr — حًٱتُم ٱلإسًتُثًنٌٱئيّ ٱلعٱلميツ☆(حساب مؤقت) (@_hatm2) June 17, 2021