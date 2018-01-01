المحكمة ترفض إعادة جواز سفر رونالدينيو

فشل جديد لدفاع رونالدينيو القضائي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رفضت محكمة برازيلية إعادة جواز سفر رونالدينيو نجم برشلونة السابق إليه مرة أخرى، وذلك عقب الاستئناف الذي تقدم به.

وفشل دفاع رونالدينيو في إثبات أن سحب الجواز منه ومن أخيه ووكيله أيضاً، كان اعتداء وعدم احترام لحقوقه. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

تحليل | كيف تعلم سسكا موسكو درس إقصاء روسيا لإسبانيا من كأس العالم 2018؟

لماذا لا يحتفل محمد صلاح بأهدافه مع ليفربول في الفترة الأخيرة؟

كهربا.. صاعق الزمالك الهجومي!

وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها بسحب تلك الأوراق الرسمية من رونالدينيو في أكتوبر الماضي، وذلك بعد عدم امتثاله لحكم صدر ضده في فبراير 2015.

في ذلك الوقت كان رونالدينيو موجوداً في العاصمة اليابانية طوكيو، قبل أن يعود لإطلاق تطبيق أخبار خاص به في البرازيل.

أيضاً كان عليه المشاركة في مباراة ودية في ساو باولو، ولكن بمجرد وصوله اضطر لترك جواز سفره لدى السلطات.