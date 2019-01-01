المحكمة تحسم الجدل في مواعيد مباريات الدوري الإسباني

الخلاف بين روبياليس وتيباس وصل إلى المحكمة في إسبانيا

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تكشف المحكمة الرياضية العليا في مدريد اليوم، الأربعاء، موقف مواعيد مباريات الدوري الإسباني وتحسم إمكانية خوض مباريات يوم الإثنين من عددمه .

الرابطة أعلنت مواعيد أول 3 جولات من الليجا والتي شهدت مباريات أيام الجمعة والإثنين وهو ما اعترض عليه رئيس الاتحاد الإسباني، لويس روبياليس.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ المحكمة بدأت في مناقشة القضية صباح اليوم في التاسعة والنصف مساء دون الإعلان عن موعد التوصل لقرار نهائي.

وأوضحت الصحيفة أنّ المؤشرات تتجه نحو الموافقة على قرارت خافيير تيباس إذ أن رئيس الاتحاد لا يحق له التدخل في قرارات رابطة الأندية.

وكان رئيس الاتحاد قد سبق وأعلن أنّ موسم 2019-2020 لن يشهد مباريات في الجمعة والإثنين وهو ما تجاهله خافيير تيباس، رئيس الرابطة.

برشلونة سوف يفتتح الليجا يوم 16 أغسطس المقبل والموافق الجمعة كما سيلعب أتلتيكو مدريد يوم الإثنين في الجولة الثانية.

النادي الكتالوني حامل اللقب في آخر موسمين بينما ريال مدريد يسعى لحصد البطولة بعد تعزيز الفريق وصرف نحو 300 مليون يورو في سوق الانتقالات.