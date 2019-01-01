المحكمة الرياضية ترفض استئناف كوليبالي والأهلي يخاطب "فيفا"

العقوبة أصبحت نهائية، والأهلي يطالب بحقه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

رفضت المحكمة الرياضية الدولية، الاستئناف المقدم من الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم فريق الأهلي السابق، ضد العقوبة التي صدرت ضده بتغريمه مليون و436 ألف دولار، بعد هروبه من النادي دون علم الإدارة.

قرار المحكمة الرياضية بشأن رفض الاستئناف أصبح نهائيًا، لتصبح الغرامة المالية الموقعة على اللاعب نهائية، ليتم إلزام اللاعب الإيفواري بدفع الغرامة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن حلمي عبد الرازق، المستشار القانوني للأهلي، أكد على أن الأهلي سيخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن قرار المحكمة الرياضية برفض استئناف اللاعب.

المحكمة الرياضية ترفض استئناف لاعب الأهلي السابق كوليبالي وتلزمه بدفع مليون و436 ألف دولار للنادي الأهلي ❌ pic.twitter.com/PuHuJ6HWrV — جول مصر (@goaleg) February 28, 2019

الأهلي سيطالب بالحصول على الغرامة التي تم توقيعها على اللاعب الإيفواري في أقرب وقت.

حلمي عبد الرازق أكد على أن الهدف من إبلاغ الاتحاد الدولي "فيفا"، هو أحقية النادي الأهلي، في شكواه ضد اللاعب من البداية، بجانب الحصول على الغرامة الموقعة عليه في وقت محدد دون تأخير.

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كوليبالي انضم للأهلي خلال شتاء 2017، وقدم مستويات رائعة، قبل أن يهرب بشكل مفاجئ، ليتم شكواه للاتحاد الدولي "فيفا".