المحكمة الرياضية تؤيد استئناف باريس سان جيرمان

الفريق الباريسي يتنفس الصعداء بشكل مؤقت

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أيدت محكمة التحكيم الرياضية، استئناف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بشأن خرق قوانين اللعب المالي النظيف.

وجاء قرار المحكمة الرياضية، بسبب تصرفات الهيئة المالية التابعة لغرفة تحكيم الاتحاد الأوروبي، بسبب تصرفها الغير قانوني مع الفريق الباريسي.

وتمت مراجعة حسابات الفريق الباريسي، من قِبل الاتحاد الأوروبي، بشأن قوانين اللعب المالي النظيف، ومحاولات النادي التحايل المالي، لتفادي عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وكان باريس سان جيرمان قد أبرم أغلى صفقتين في الموسمين الأخيرين، بضم البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، مقابل 222 مليون يورو و180 مليون على الترتيب.

💢 المحكمة الرياضية تغلق ملف باريس سان جيرمان نهائيًا بشأن مايتعلق بقانون اللعب المالي النظيف.



◀️ وفي نفس السياق جاء بيان باريس أن النادي احترم القواعد واستجاب بهدوء وشفافية لمطالب اليويفا. pic.twitter.com/OeIkh38hiO — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 19, 2019

وقد يكون الحل لبطل الدوري الفرنسي، هو التخلص من عدد من لاعبيه من أجل الابتعاد عن شبح الإيقاف أو الاستبعاد من المشاركة في البطولات الأوروبية مستقبلاً.

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، يعدان أبرز الأندية المهددة بعقوبات بسبب قوانين اللعب المالي النظيف.