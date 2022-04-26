المحطة القادمة ديربي مدريد .. ريال وأتلتيكو يستخدمان المواصلات العامة!

ستكون مباراة أتلتيكو مدريد ضد جاره اللدود ريال مدريد في الجولة 35 من منافسات موسم 2021-22 لبطولة الدوري الإسباني استثنائية بكل المقاييس.

المباراة قد تشهد قبل بدايتها قيام لاعبي أتلتيكو مدريد بممر شرفي لنظرائهم في النادي الملكي، إذا ما حقق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني رسميًا في مواجهة إسبانيول في الجولة 34.

ويحتاج ريال مدريد إلى نقطة واحدة فقط للتتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه.

لكن بعيدًا عن كرة القدم، فإن المباراة قد تشهد حدثًا مميزًا آخر، يتعلق بطريقة وصول الفريقين إلى ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وحسب صحيفة "إل موندو" الإسبانية، فإن الفريقين سيتوجهان إلى ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في حافلة كهربائية، بدون انبعاثات تضر بالبيئة.

الحافلة التي سيتم استخدامها قبل "ديربي مدريد" من الفريقين ستكون صامتة، ولا تلوث البيئة، بمقاعد خضراء وقضبان حديدية صفراء من الداخل.

وستقوم شركة "EMT" المصنعة للحافلات الكهربائية بتزيين حافلتي ريال مدريد وأتلتيكو بألوان كل نادٍ، ولن يكون هناك نقص في الشعارات المرتبطة بتاريخ الناديين.

وحصلت الشركة على موافقة ريال مدريد وأتلتيكو مؤخرًا، بعد شهور من المفاوضات، لكن النادي الملكي سيقطع رحلة أطول بكل تأكيد.

ولأول مرة في التاريخ، سيستخدم أتلتيكو وريال مدريد وسائل النقل العام التقليدية لحضور مباراة.

ويعتبر وضع هذا الإجراء في "ديربي مدريد" إنجازًا كبيرًا لفريق EMT، في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الشركة، وتعاون الناديين كان مثاليًا لدعم هذه الفكرة.

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