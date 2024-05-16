"المحطة القادمة دوري روشن؟" .. بونجاح يودع السد رسميًا وطلب أخير من الجماهير!

بعد مسيرة تهديفية مذهلة في الملاعب القطرية..

أعلن نادي السد القطري عن انتهاء مسيرة النجم الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم الفريق الكروي الأول، بعد مشوار استمر 9 سنوات، وشهد أرقامًا تهديفية مذهلة.

وشارك بغداد بونجاح في 228 مباراة بقميص السد، سجل خلالها 201 هدف وصنع 60 تمريرة حاسمة، كما قاد الفريق للتتويج بلقب دوري نجوم قطر (4 مرات)، آخرها موسم 2023-2024، وكأس أمير قطر (مرتين)، كما توج بلقب هداف الدوري 3 مرات، وحقق رقمًا تاريخيًا في موسم 2018-2019، باعتلاء صدارة الهدافين بـ39 هدفًا.

ونشر السد بيانًا رسميًا عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيه "إلى الابن البار، إلى المحارب المغوار، إلى الأسطورة، إلى بغداد.. في مسيرتك مع الزعيم، صنعت الإنجاز وفي بعض الأحيان الإعجاز، كنت خير من يمثل اللاعب العربي وخير سفير للجزائر الحبيبة.. أحبَّك كل من كان من حولك وعشقوك من هم في المدرجات. شكرًا لكل لحظة جميلة شاركت في صنعها وجمعتنا، شكرًا لكل ابتسامة أتت، أنت سببها، ستبقى جزءًا مهمًا من تاريخ هذا النادي، لكل لقاء وداع ولكل عشرة ذكرى. "عائلة نادي السد.. مجلس الإدارة نيابة عن اللاعبين والجمهور".

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ووجه بونجاح رسالة وداعية لجماهير السد، عبر حسابه على موقع (إنستجرام)، قال فيه "إلى كل السداويين، أشكركم جميعًا على دعمكم طوال مسيرتي في نادي السد، لقد كانت أهم مراحل حياتي الاحترافية، والتي قضيتها معكم وبذلتُ كل جهدي لإسعادكم، وتبقت لنا أنا وإخواني اللاعبين خطوتين أتمنى أن أختمها معكم بحمل كأس سمو الأمير. شكرًا لنادي السد ولكل المدربين واللاعبين الذين عاشرتهم خلال تسعة مواسم وقفوا معها بجانبي وساعدوني في تقديم المستوى الذي أفرحكم. شكرًا لكم جميعًا، نراكم في نصف النهائي وستبقون ويبقى السد في قلبي دائمًا".

وكشفت تقارير عن اقتراب المهاجم الجزائري بغداد بونجاح من الانتقال إلى نادي الشباب، في فترة الميركاتو الصيفي المقبل؛ بعدما تلقى عرضًا بعقد لمدة عامين مقابل 6 ملايين يورو في الموسم الواحد.

وقاد بونجاح السد للتتويج بلقب دوري نجوم قطر، خلال الموسم الجاري، بعد اعتلاء الصدارة برصيد 49 نقطة من 22 مباراة، فيما طالبته الجماهير السداوية بإنهاء مشواره بتحقيق لقب أغلى الكؤوس، حيث يستعد السد لمواجهة الدحيل، في نصف نهائي كأس الأمير، حيث يتأهل الفائز إلى المباراة النهائية، ليواجه المتأهل من فريقي قطر والغرافة.