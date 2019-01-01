المجموعة الفاسدة سبب فشل دي بور مع إنتر

إنتر أنهى الموسم خامساً عقب رحيله.

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

فشل المدير الفني الهولندي فرانك دي بور، في وضع بصمته في تدريب إنتر الإيطالي، بسبب مجموعة فاسدة بحسب تصريحاته.

وعوّض الهولندي، الإيطالي روبرتو مانشيني في موسم 2016-17، لتتم إقالته بعد 14 مباراة عقب الخسارة في 7 والفوز في 5.

مدرب أتلانتا يونايتد الأمريكي الحالي، تحدث عن تجربته الإيطالية لإيه دي الهولندية: "لقد أرادت تغيير الهيئة بالكامل والثقافة، لأنهم لم يكونوا قد حققوا ألقابًا منذ وقت طويل، لقد تعاملت مع مجموعة فاسدة، ولم يُسمح لي فرصة طرد بعض اللاعبين".

وتابع: "ربما كان عليّ العمل بقوة، لأنه إذا أردت خلق تغيير، عليك إنجاز الكثير على الفوز، ربما حاولت أن أكون صديقاً ولم يكن هذا ممكناً".

تجربة إنتر، تبعها تجربة في كريستال بالاس، لكنها فشلت بعد الخسارة في أول 4 مباريات دون أن يسجل فريقه أهدافاً، ليرحل بعدها ويعوضه سام آلاردايس.

أكثر من مجرّد ملعب ستشاهد به كرة القدم.. تحفة معمارية! 🏟️



أشياء مبهرة تنتظر جماهير توتنهام في معقلهم الجديد 🌟 pic.twitter.com/efrNDRHAii — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 23, 2019

وقال عن تجربتيه: "لقد قمت بعمل جيد في إنتر وكريستا بالاس، لكن عليّ أيضًا أن أنظر إلى نفسي في المرأة، واعترف أن الأشيا قد تسير بشكل أفضل، لقد تعملت من التجربتين".

ويتولى دي بور، تدريب أتلانتا من ديسمبر الماضي، وفاز في مباراتين من أصل 7 في جميع المسابقات.