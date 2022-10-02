"المتعصب يجلس في بيته أفضل" .. إجراءات أمنية مشددة في كلاسيكو النصر والاتحاد

لن يسمح بأي خروج عن النص في مدرجات مرسول بارك

تستعد قوات الأمن بشكل خاص لتأمين كلاسيكو الليلة بين النصر والاتحاد، في محاولة للسيطرة على أي خروج عن النص من الممكن أن يحدث، في مدرجات ملعب مرسول بارك.

نونو سانتو وجارسيا في مهمة إثبات الذات

العالمي يستضيف العميد، في تمام الساعة التاسعة مساء الليلة، بتوقيت الرياض، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

ويدخل النصر المباراة محتلًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، فيما يتفوق الاتحاد عليه بنقطة وحيدة، ليسبقه في المركز الثالث.

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Shahid Shahid

وتعد هذه المباراة بمثابة لقاء خاص بين البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للنمور، والفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للعالميين، في ظل الانتقادات التي توجه لكلاهما.

جمهور الفريق الجداوي يعترض على الطريقة الدفاعية البحتة التي يتبعها المدرب البرتغالي، أما جمهور الفريق العاصمي فاعتراضه على عدم بروز شخصية الفريق مع المدرب الفرنسي وعدم وضوح بصمته بعد.

إجراءات أمنية مشددة في مرسول بارك

التلاسن بين الجماهير بشأن هذه المباراة خاص من نوعه، في ظل الشجار الدائر حول المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي.

ويأتي هذا الشجار بعد قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بإيقاف اللاعب أربعة أشهر، على خلفية شكوى النصر ضده فيما عُرف بـ"قضية التسجيلات"، لكن عاد مركز التحكيم وعلق عقوبة إيقافه لحين الانتهاء من التحقيقات.

الإعلامي الرياضي وليد الفراج وجه تحذيره للجماهير من زيادة الاحتقان بسبب هذه القضية، مطالبًا المتعصبين بالبقاء في منازلهم تجنبًا لأي شغب من الممكن أن يحدث.

وقال الفراج، خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "ملعب مرسول بارك حتى الأمس تم تزويده بـ250 كاميرا أمنية، لمكافحة بعض المتعصبين من الجمهور، الناس التي تتوتر ولا تشعر بمن بجانبها، نصيحتي لهم أن يهدأوا قليلًا، لأن في المباراة الأمور ستكون مشددة في هذا الجانب، وبالتأكيد عندما يزال مضمار الجري من الملاعب السعودية ويصير الجمهور قريبًا من اللاعبين، فهذا يفرض علينا الهدوء، من يشعر أن أعصابه مفلوتة يجلس في بيته، يكسر شاشاته ويفعل ما يريد، لكن لا يأتي للملعب ويصدعنا".

يذكر أن حمد الله خاض مباراة وحيدة أمام النصر منذ رحيله عنه في نوفمبر 2021، فاز بها العميد، وصنع بها المغربي هدفًا وسجل آخر.

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