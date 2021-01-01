المتحدث الرسمي للأهلي يكشف عن تطورات المفاوضات مع بلعمري

بلعمري هدفًا أساسيًا للأهلي لتدعيم الدفاعات

كشف النادي الأهلي السعودي، عن التطورات الأخيرة بشأن محاولات ضم الجزائري جمال بلعمري مدافع ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

تعثرات عدة مرت بها مفاوضات الأهلي مع جمال بلعمري، حيث يرغب الراقي في الحصول على توقيع الدولي الجزائري لترميم خط الدفاع من أجل النصف الثاني من الموسم.

وقال فيصل زيد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي في تصريحات لبرنامج "الديوانية" عبر قناة "السعودية الرياضية": "ليون الفرنسي أبدى تجاوب على عرض الإدارة لضم بلعمري، ولكنها ترفض الاستغناء عنه خلال الموسم الحالي".

وأضاف زيد: "الفريق بحاجة لمدافع في الوقت الحالي، وهو ما يصعب موقف ضم جمال بلعمري بسبب موقف إدارة ليون، ولكن الإدارة ستستمر في محاولاتها من أجل الصفقة".

واختتم المتحدث الرسمي باسم الأهلي تصريحاته قائلًا: "هناك اسم جديد مطروح من أجل التواجد في الأهلي حال فشل صفقة بلعمري نهائيًا".

وتواجد بلعمري من قبل في الشباب السعودي، وقدم مستويات هائلة للغاية مما جعله من أبرز المدافعين العرب وقتها، قبل أن ينتقل إلى ليون أكتوبر الماضي.

بلعمري بعيدًا إلى حد ما في المشاركة مع الفريق الفرنسي، حيث تعرض جيسون ديناير مدافع الفريق للإصابة في لقاء الفريق أمس أمام بوردو بعد مرور 23 دقيقة، ولكن لم يعتمد عليه المدير الفني رغم تمسك النادي به.