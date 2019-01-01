المتحدث الرسمي لبيراميدز يوضح كيف ساهم النادي في تسيير مسابقة الدوري المصري الممتاز؟

لماذا استضاف ملعب الدفاع الجوي الخاص بنادي بيراميدز هذا الموسم مباراة المصري والإسماعيلي

فيسبوك تويتر محمد عماد

​وضح أحمد عفيفي المتحدث الإعلامي لفريق بيراميدز دور النادي في تسيير مسابقة الدوري العام المصري، بالتعاون مع اتحاد الكرة، وذلك بعد استضافة ملعب الدفاع الجوي لمباراة المصري والإسماعيلي.

ونشرت صفحة النادي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك جاء فيه: قال أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز إن إدارة النادي سعيدة بمساعدة اتحاد الكرة ولو بشكل بسيط في تسيير مسابقة الدوري المصري الممتاز بملعب الدفاع الجوي الذي أقيمت عليه مباراة المصري والإسماعيلي".

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أضاف قائلا: "سعداء أن جودة أرضية الملعب ساعدت الفريقين في إخراج مباراة ممتعة فنيًا ومميزة كونها ديربي القناة".

عفيفي قال إن نادي بيراميدز رحب باستضافة ديربي القناة كونه يمثل محافظتين عريقتين وعزيزتين الإسماعيلية وبورسعيد ونادي الإسماعيلي والنادي المصري لهما جماهيرية وشعبية كبيرة وبيراميدز سعيد باستضافة هذه المواجهة الهامة.

شدد المتحدث الرسمي قائلًا: "نعد أن يكون استاد الدفاع الجوي من الملاعب المشرفة جدًا لمصر في كأس الأمم الأفريقية المقبلة".

يذكر أن مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري ستكون أمام النادي الأهلي متصدر المسابقة.