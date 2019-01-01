الكشف عن المباريات التي سيفتقد فيها الأهلي عمر السومة

السومة كان قد تعرض للإصابة في مباراة الهلال والأهلي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب الدولي السوري عمر السومة عن فترة الغياب التي سُيعاني منها اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ويغيب عمر السومة عن الملاعب مدة أسبوعين على الأقل لتعرضه إلى التواء في كاحل القدم، إثر احتكاك مع مدافع نادي الهلال.

السومة كان قد تعرض للإصابة في مباراة الهلال والأهلي ضمن ذهاب نصف نهائي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جويدي.🇦🇷



قرر #الأهلي إقالة المدرب الأرجنتيني جويدي بعد النتائج المخيبة للفريق. pic.twitter.com/GLGA50bwBj — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 19, 2019

وأفادت التقارير بالمباريات التي تأكد غياب السومة عنها وهى ، يوم الخميس ٢٨ مارس الأهلي والرائد ، ويوم الاثنين ١ أبريل الأهلي والفيحاء .

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وبحسب التقارير فأن اللاعب سيكون جاهزًا للتواجد أمام الشباب بالدوري يوم الجمعة 5 ابريل وبيرسبوليس الايراني اسيوياً يوم الثلاثاء 9 أبريل.