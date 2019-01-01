المبارك: تيباس يغار من مانشستر سيتي ولا يجب أن نحاسب على أخطاء غيرنا

خلدون المبارك رئيس نادي مانشستر سيتي يرد على هجوم خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا الذي شنه على مانشستر سيتي قبل أيام.

فيسبوك تويتر علي رفعت

رد خلدون المبارك رئيس نادي مانشستر سيتي على الهجوم الشرس الذي قام به خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني في الأسبوع الماضي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها وقال المبارك: "هو يتحدث عن كيفية إفسادنا لسوق الانتقالات، لكن دعونا ننظر للدوري الإسباني ولعدد الأرقام القياسية التي كسروها هناك في الصفقات، من بدأ مثل تلك الأمور؟".

وأضاف: "دعونا ننظر للرقم القياسي العالمي الخاص بفيجو وزيدان، وتلك القفزات الكبيرة في الصفقات، أين تمت؟ الجميع يعلم التاريخ، أنظروا لتاريخ الليجا، هي عبارة عن بطولة يسيطر عليها ناديين فقط، وعلى السيد تيباس أن ينظر لذلك التاريخ".

وأكمل: "لو نظرنا للصفقات بشكل عام لن نجح لمانشستر سيتي أي لاعب ضمن أغلى 10 في التاريخ، لهذا السبب لا يجب أن أنظر لتلك الأمور بجدية، وأطلب من الجماهير أن تفعل المثل وتنظر للحقائق فقط، لا يجب على هؤلاء الذين يملكون منازل زجاجية أن يلقون الناس بالحجارة، ليس لدي مشكلة في الحديث مع أي شخص طالما نتحدث عن حقائق، لكن لو سنتحدث عن مجرد نظريات فلا وقت لدي".

🏆 الفائزون بالدوريات الخمس الكبرى موسم 17-18:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 مانشستر سيتي

🇪🇸 برشلونة

🇮🇹 يوفنتوس

🇫🇷 باريس سان جيرمان

🇩🇪 بايرن ميونيخ



🏆 الفائزون بالدوريات الخمس الكبرى موسم 18-19:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 مانشستر سيتي

🇪🇸 برشلونة

🇮🇹 يوفنتوس

🇫🇷 باريس سان جيرمان

🇩🇪 بايرن ميونيخ



احتفل قبل عام ، احتفل الآن!😎 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ مايو ٢٠١٩

وأكد المبارك في تصريحاته أنه يجب على الفرق الإنجليزية أن تبدأ في الوقوف ضد تصريحات تيباس وهجومه المستمر على البريميرليج.

وقال: "لدينا الدوري الأفضل في العالم، والأكثر جذبًا للاعلانات، ولدينا أنجح الأندية على المستوى الاقتصادي والإعلاني، لذلك لا يمكن أن يكون هجومه على مانشستر سيتي فقط، أعرف أنه لا أحد يريد أن يدافع عن فريقنا لكن عليهم أن يبدأوا في الدفاع عن البطولة".

وأضاف: "مع النجاح تأتي بعض الغيرة من البعض، وأحيانًا الحقد، ذلك جزء من اللعبة، نفس الأمر حدث مع مانشستر سيتي عندما سيطر على الدوري الإنجليزي لسنوات".

وأردف: "الحقيقة أننا لم نشتري أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي، ولم نشتري أغلى حارس مرمى، أو لاعب وسط أو مهاجم، دعونا نفط نركز على الحقائق، ولن أسمح أن يتم استخدام هذا النادي كحجة لهؤلاء الذين أخذوا قرارات سيئة على المستوى الاقتصادي، لقد اتخذوا قراراتهم من قبل وعليهم تحمل مسؤوليتها".

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واختتم تصريحاته:لقد نجحنا في إدارة شؤوننا الخاصة بشكل جيد، ويجب أن يتم الحكم علينا فقط عن طريق الحقائق، لدينا إدارة جيدة للأمور، ونسبة الأجور للإيرادات تدار بشكل جيد أيضًا بالمقارنة بغيرنا".

جدير بالذكر أن تيباس كان قد هاجم كل من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الأسبوع الماضي وشبههم بالأطفال بسبب سياستهما في سوق الانتقالات بحسب ما عبر في تصريحاته.