تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Aerial Views of Estadio Azteca Ahead of 2026 FIFA World CupGetty Images Sport
احجز تذاكر مباراة افتتاح كأس العالم 2026
كيفية حجز تذاكر المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026: أسعار ملعب مدينة مكسيكو وجميع التفاصيل

بينما تطمح المنتخبات والجماهير لرؤية قائدهم يرفع الكأس الذهبية في المباراة النهائية على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي يوم 19 يوليو، تتجه كل الأنظار أولاً إلى العاصمة المكسيكية وملعبها التاريخي "أزتيكا"، الذي سيحتضن ضربة البداية للمونديال في 11 يونيو 2026.

تُعد زيارة ملعب أزتيكا في مدينة مكسيكو حلم العمر لعشاق الساحرة المستديرة؛ فهو أحد أعرق الملاعب في تاريخ كرة القدم الدولية، والوحيد الذي شهد نهائيين أسطوريين لكأس العالم.

ففي عام 1970، شاهد 107,412 مشجعاً فوز البرازيل على إيطاليا، في مباراة حسمها صاروخ كارلوس ألبرتو الذي لا يُنسى. وبعد 16 عاماً (1986)، سجل الملعب أكبر حضور جماهيري في تاريخ المباريات النهائية بـ 114,600 متفرج، عندما قاد الأسطورة دييغو مارادونا الأرجنتين للقب على حساب ألمانيا الغربية.

يأخذكم موقع GOAL في جولة شاملة حول كافة التفاصيل الخاصة بافتتاح كأس العالم 2026، من كيفية تأمين تذكرتك إلى الأسعار وكل ما تحتاج لمعرفته. 

متى تقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026؟

التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
الخميس، 11 يونيوالمجموعة الأولى: المكسيك ضد جنوب أفريقياملعب أزتيكا، مدينة مكسيكوشراء التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة افتتاح مونديال 2026

أمام الجماهير عدة فرص لاقتناص تذاكر الافتتاح عبر بوابة التذاكر الرسمية لـ "فيفا". تختلف مراحل البيع في طرق الشراء ووسائل الدفع، وهي كالتالي:

1. مرحلة قرعة "Visa" المسبقة

كانت الفرصة الأولى لشراء التذاكر في سبتمبر الماضي، وكانت مخصصة حصرياً لحاملي بطاقات Visa المؤهلين.

2. مرحلة القرعة المبكرة

جرت هذه المرحلة في أواخر أكتوبر، واعتمدت على نظام تقديم الطلبات ثم الاختيار العشوائي. حصل المتقدمون الناجحون على فترات زمنية محددة لإتمام الشراء، مع إعطاء الأولوية لسكان الدول المستضيفة (أمريكا، كندا، المكسيك).

3. قرعة الاختيار العشوائي (بعد قرعة البطولة)

بدأت هذه المرحلة عقب سحب قرعة نهائيات كأس العالم في 5 ديسمبر، حيث يُتاح للمشجعين تقديم طلبات جديدة بناءً على توزيع المجموعات.

4. مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة

مع اقتراب البطولة (ربيع 2026)، سيتم طرح التذاكر المتبقية بنظام "الأولوية لمن يسبق". يتوقع "فيفا" نفاذ هذه التذاكر في وقت قياسي نظراً للإقبال الهائل.

ملاحظة: لشراء التذاكر رسمياً، يجب إنشاء حساب على بوابة "FIFA Ticketing" ومتابعة التوفر بشكل دوري.

هل يمكن الحصول على تذاكر مباراة الافتتاح عبر منصات إعادة البيع؟

نعم، يوفر "فيفا" منصة رسمية لإعادة بيع وتبادل التذاكر (FIFA Resale/Exchange Marketplace) لضمان الأمان والشفافية. كما تتوفر التذاكر عبر المنصات الموثوقة عالمياً مثل StubHub، حيث تخضع الأسعار هناك لقوى العرض والطلب.

نصيحة للمشترين: التوفر قد يكون محدوداً جداً والتذاكر تظهر وتختفي بسرعة، لذا يجب الجاهزية التامة ببيانات الدفع والمتابعة المستمرة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة افتتاح كأس العالم 2026؟

أعلن "فيفا" سابقاً أن أسعار تذاكر بعض مباريات المجموعات قد تبدأ من 60 دولاراً، ولكن المباريات التي تشمل الدول المضيفة، وخاصة الافتتاح، شهدت أسعاراً أعلى بكثير بسبب الطلب التاريخي. تراوحت الأسعار الأصلية في ملعب أزتيكا بين 370 و1825 دولاراً.

تنقسم الفئات كالتالي:

  • الفئة الأولى (Category 1): الأغلى ثمناً، وتقع في المدرجات السفلية.
  • الفئة الثانية (Category 2): تشمل المدرجات العلوية والسفلية خارج نطاق الفئة الأولى.
  • الفئة الثالثة (Category 3): تتركز في المدرجات العلوية.
  • الفئة الرابعة (Category 4): الفئة الأكثر اقتصادية في المدرجات العلوية.

أما عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub، فيمكن للجماهير الحصول على التذاكر بأسعار تبدأ من حوالي 2200 دولار فما فوق.

أين تقام المباراة الافتتاحية؟

يستضيف ملعب أزتيكا (المعروف رسمياً باسم ملعب "بانورتي" لأسباب تسويقية) الحدث الكبير. يقع الملعب في منطقة كويواكان بمدينة مكسيكو، وهو المعقل الرسمي لنادي كلوب أمريكا والمنتخب المكسيكي منذ عام 1966.

بقدرة استيعابية تصل إلى 87,523 متفرجاً، يعتبر أزتيكا أكبر ملعب في أمريكا اللاتينية وثامن أكبر ملعب كرة قدم في العالم. ومع التجديدات الأخيرة، سيصبح الملعب الوحيد في التاريخ الذي يستضيف مباريات في ثلاث نسخ مختلفة من كأس العالم (1970، 1986، 2026).

أسئلة الأكثر شيوعًا

لدى المشجعين عدة فرص لشراء تذاكر المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 عبر بوابة التذاكر على موقع FIFA الرسمي، من الآن وحتى اليوم الموعود في شهر يونيو. تختلف مراحل البيع المتنوعة من حيث إجراءات الشراء، وطرق الدفع، وفئات التذاكر المتاحة.

لشراء التذاكر، يجب عليك زيارة بوابة تذاكر FIFA الرسمية وإنشاء حساب. بعد ذلك، يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك والتحقق من توفر التذاكر.

إذا كنت تبحث عن وسيلة رسمية وآمنة لإعادة بيع أو استبدال تذاكر كأس العالم 2026 الخاصة بك، فإن منصة FIFA لإعادة البيع/التبادل (FIFA Resale/Exchange Marketplace) هي القناة الرسمية الوحيدة لذلك. افتتحت المنصة في 2 أكتوبر ويمكن الوصول إليها عبر الرابط (FIFA.com/tickets). كما ستوفر مواقع إعادة البيع التابعة لجهات خارجية، مثل StubHub، تذاكر للمباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026.

ستقام قرعة نهائيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة، 5 ديسمبر، في مركز كينيدي بالعاصمة واشنطن.

سيتم تقسيم المنتخبات الـ 48 إلى أربعة مستويات، يضم كل منها 12 فريقاً. يضم المستوى الأول الدول الثلاث المضيفة بالإضافة إلى أفضل تسعة منتخبات في تصنيف FIFA العالمي (باستثناء المضيفين). أما المستويات الثاني والثالث والرابع فستضم بقية المنتخبات وفقاً للتصنيف العالمي. وسيتم تشكيل المجموعات الـ 12 عشوائياً باختيار فريق واحد من كل مستوى. ولا يمكن وضع فريقين من نفس الاتحاد القاري في مجموعة واحدة، باستثناء منتخبات الاتحاد الأوروبي (UEFA)، حيث يمكن تواجد فريقين كحد أقصى في المجموعة الواحدة.

تم توزيع الدول المضيفة الثلاث مسبقاً على ثلاث مجموعات لأغراض الجدولة؛ حيث وُضعت المكسيك في المجموعة (A) وستخوض المباراة الافتتاحية للبطولة في 11 يونيو. أما كندا والولايات المتحدة فقد وُضعتا في المجموعتين (B) و (D) على التوالي، وستخوضان المباراتين الثالثة والرابعة من البطولة، وكلاهما ستقام في 12 يونيو.

لن تُعرف هوية الفائزين الأربعة في ملحق الاتحاد الأوروبي والفائزين الاثنين في الملحق العالمي وقت إجراء القرعة، حيث من المقرر إقامة هذه المباريات في مارس 2026.

قد يكون تأمين مقاعد في مباريات كأس العالم أمراً صعباً مع وجود ملايين المشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر. وهنا تبرز أهمية خيار "حق الشراء" (RTB) من FIFA. إن (RTB) هو مخصص رسمي من FIFA لمستخدمي منصة "FIFA Collect" يضمن لهم فرصة شراء تذكرة لإحدى مباريات كأس العالم 2026.

يمكنك اعتبار رمز (RTB) بمثابة "حجز مدفوع"؛ فأنت لا تشتري التذكرة نفسها، بل تشتري الحق في شراء تلك التذكرة بسعرها الكامل خلال فترة زمنية محددة، مما يعني عدم الحاجة للدخول في قرعة، أو طوابير انتظار افتراضية، أو توقعات غير مضمونة. إذا كنت تمتلك رمز (RTB) وقمت بالشراء خلال الفترة المحددة، فستحصل على التذاكر بشكل مضمون.

يدخل المستخدمون إلى منصة (collect.fifa.com) ويشترون حزم مقتنيات رقمية تتضمن فرص (RTB). وقد تمكن مالكو هذه الرموز من الدفع واستلام تذاكرهم خلال "نافذة التحويل" التي بدأت في 13 نوفمبر.

سيستخدم FIFA نظام التسعير الديناميكي أثناء بيع تذاكر كأس العالم 2026. والتسعير الديناميكي هو نظام يتم فيه تعديل أسعار التذاكر في الوقت الفعلي بناءً على العرض والطلب، بشكل مشابه لتسعير تذاكر الطيران أو الفنادق. وهذا يعني أن أسعار المقاعد قد تختلف من مباراة لأخرى.

الهدف من التسعير الديناميكي هو منح المشجعين وصولاً عادلاً وآمناً للتذاكر بأسعار قريبة قدر الإمكان من قيمتها السوقية. وبما أن النظام يعتمد على الطلب، فإن سعر التذاكر لا يرتفع دائماً؛ فقد رأينا ذلك في كأس العالم للأندية FIFA في وقت سابق من هذا العام، حيث توفرت تذاكر لبعض مباريات خروج المغلوب، بما في ذلك نصف النهائي بين تشيلسي وفلومينينسي، بأسعار منخفضة بدأت من 13 دولاراً فقط.

