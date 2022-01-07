"المالكي وقع للهلال وأبلغ الاتحاد، وتلك هي الكواليس"

أكد الناقد الرياضي سعود الصرامي أن عبد الإله المالكي وقع عقدًا مع نادي الهلال يبدأ الموسم القادم عقب نهاية عقده مع ناديه الحالي "الاتحاد"، مشيرًا إلى أن الأمور انتهت تمامًا بين الطرفين.

الهلال أعلن صباح اليوم تجديد لاعب وسطه محمد كنو وسط اعتراض النصر لحصوله على توقيع اللاعب بعد دخوله الفترة الحرة من عقده في بداية يناير الجاري، وقد جدد سابقًا عقدي سالم الدوسري ومحمد البريك وضم سعود عبد الحميد عقب دخوله الفترة الحرة في عقده مع الاتحاد، والذي ينتهي في الـ31 من يناير الحالي.

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الصرامي وخلال تصريحاته في قناة 24 الرياضية السعودية كشف كواليس توقيع المالكي لعقود انضمامه للهلال، مشيرًا إلى أن الأمر حدث في مدينة الطائف السعودية.

إذ قال "الاتحاد كان يلعب مع الباطن في الجولة الماضية من الدوري السعودي في ظل غياب المالكي للإيقاف، وقد تواجد اللاعب في مدينة الطائف ووقع هناك عقود انضمامه للهلال، لم يحدث اتفاق بل توقيع للعقود واستلام للمبالغ".

أضاف "خلال مران الأمس تواصل مسؤولو الاتحاد مع المالكي لتجديد عقده مع الفريق وتوقيع العقود الجديدة، لكنه اعتذر لهم وأبلغهم بتوقيعه للهلال وأنه سيتم عقده حتى نهاية الموسم ثم يرحل".

وأتم المتحدث السابق باسم النصر حديثه بالإشادة برؤية الهلال المستقبلية والإشارة إلى أن نية النادي كما يبدو التخلي عن جوستافو كويلار واستخدام اللاعبين المحليين في وسط الملعب، خاصة مع المستوى الممتاز للمالكي وسلمان الفرج ومحمد كنو وناصر الدوسري.