الأخبار المباريات
كأس العالم

المالكي: ميسي أسطورة واللعب ضده حلم، لكننا لا نخاف مواجهة أحد

تامر أبو سيدو
9:37 م غرينتش+2 18‏/11‏/2022
Abdulellah al-Malki Saudi Arabia 20211007
السعودية تُواجه الأرجنتين في افتتاح مباريات الفريقين في كأس العالم

أكد عبد الإله المالكي نجم المنتخب السعودي على جاهزيته وزملائه للانطلاق بقوة في كأس العالم قطر 2022، مبديًا أمله في رؤية عدد كبير من الجماهير في مدرجات الملاعب القطرية.

المنتخب السعودي اختتم مبارياته الودية بالخسارة 1-0 أمام كرواتيا في الرياض يوم الأربعاء الماضي وتوجه مساء نفس اليوم إلى قطر، حيث انطلقت تدريباته هناك استعدادًا لمواجهة الأرجنتين في الـ22 من نوفمبر الجاري.

صحيفة الرياضية نقلت عن لاعب وسط الهلال قوله قبل تدريبات اليوم "أصبحنا جاهزين تمامًا لخوض نهائيات كأس العالم. فترة الإعداد للمنتخب كانت مثالية، نتطلع لدعم الجمهور لنا في الملاعب القطرية كما حدث طوال مشوار التصفيات".

وعن مواجهة الأرجنتين والنجم ليونيل ميسي، قال المالكي "ميسي أسطورة واللعب ضده حلم أي لاعب، لكننا نمثل السعودية ولا نخاف مواجهة أحد".

يُشار إلى أن الأخضر وقع في المجموعة الثالثة في مونديال قطر بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك، وقد خاض الفريق معسكرًا إعداديًا في أبو ظبي لمدة شهر تقريبًا قبل العودة للرياض لمواجهة كرواتيا ثم التوجه إلى الدوحة على متن طائرة خاصة.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (العربي):. المعلومات الواردة في Goal (العربي) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (العربي)