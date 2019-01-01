الماركا | ريال مدريد يحدد لراموس الشرط الوحيد لإطلاق سراحه

كشفت تقارير صحافية مقربة من ريال مدريد، عن آخر مستجدات ملف مستقبل قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، بعد اعتراف رئيس النادي فلورنتينو بيريز مساء الاثنين في لقاء تلفزيوني، باحتمال رحيل صاحب الـ33 عاما في الميركاتو الصيفي.

وكانت صحيفة "الماركا" قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، بالحصول على معلومة، تُفيد بأن المدافع الأندلسي لم يَعد لديه رغبة في استكمال مسيرته مع اللوس بلانكوس، لأسباب كثيرة، منها حاجته للتغير وأيضا إفساح المجال للمدرب زين الدين زيدان، لتدشين مشروعه الجديد.

وحامت الشكوك حول وجهة قائد المنتخب الإسباني القادمة حال صدقت الأنباء التي تتحدث عن رحيله، ما بين تقارير تربط مستقبله بباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، وأخرى تدعي أنه سيسير على نهج الكبار في السن، بخوض تجربة بعيدا عن ضغط الدوريات الكبرى، مع إحدى الفرق الصينية.

وفي آخر ساعات الثلاثاء، علمت نفس الصحيفة المدريدية من مصادرها داخل معقل الميرينجي، أن الإدارة ترحب بفكرة خروج راموس، لكن بشرط واحد غير قابل للمناقشة، وهو الحصول على عرض لا يقل عن العرض الذي جلبه زميل الأمس كريستيانو رونالدو نظير الموافقة على إطلاق سراحه.

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pic.twitter.com/Q8PFGEAkBv — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 28, 2019

ويقصد المصدر، أن الملياردير الإسباني سيبارك خروج مدافع إشبيلية السابق، لكن مقابل رسوم لا تقل عن 100 لـ120 مليون يورو شاملة المتغيرات، وهو نفس المبلغ الذي انتقل به صاروخ ماديرا إلى يوفنتوس في شهر يوليو الماضي.

وجاء هذا التقرير، ليكمل ما تحفظ عليه بيريز في حديث الاثنين التلفزيوني، حين اكتفى بالإشارة إلى أن الملكي لا يقدم قائده كهدية، دون أن يحدد شرط الاستغناء عن اللاعب، وذلك ردا على ما أثير حول تقدم راموس بطلب للموافقة على رحيله بدون مقابل، كمكافأة نهاية خدمة، ليقضي مواسمه الأخيرة كمحترف بعيدا عن ضغط اللعب في أعلى مستوى تنافسي في كرة القدم.