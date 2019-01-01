الليجا .. أتلتيكو مدريد يقفز للوصافة "مؤقتًا" بثنائية في بلباو

أتلتيكو مدريد يستعيد نغمة الانتصارات الغائبة منذ سبتمبر الماضي

استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الانتصارات الغائبة عنه في آخر ثلاث جولات في الدوري الإسباني، بإسقاط ضيفه أتلتيكو بلباو بهدفين نظيفين في ختام مواجهات سبت الجولة العاشرة لليجا.

احتاج رجال التشولو دييجو سيميوني 20 دقيقة لاستكشاف مرمى الحارس أوناي سيمون بتوغل عن طريق أنخيل كوريا داخل منطقة الجزاء، انتهى بتمريرة للخالي من الرقابة ساؤول نيجويز، ليغالط الحارس بتسديدة أرضية بقدمه اليسرى سكنت الشباك.

وقتل ألفارو موراتا المباراة إكلينيكيًا بالهدف الثاني من متابعة لعرضية أرسلت من الجانب الأيمن، لينهي فريق الهنود الحمر نزيف النقاط بتحقيق أول انتصار محلي منذ سبتمبر الماضي.

بهذه النتيجة، يكون الأتلتي قد تساوي مع المتصدر برشلونة في عدد النقاط، ولكل منهما 19 نقطة، لكن يتبقى للبرسا مباراة الكلاسيكو المؤجلة مع ريال مدريد.