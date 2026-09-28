"اللوم يقع على رجل واحد".. كلوب يحمي لاعبي ألمانيا بعد السقوط أمام اليونان

تحمل يورجن كلوب اللوم مساء الأحد بعد هزيمة منتخب ألمانيا بنتيجة 1-0 أمام اليونان، حيث صرح مدرب المنتخب الوطني أن الخسارة كانت خطأه بالكامل.

وخسرت ألمانيا أمام اليونان مساء الأحد على ملعب "دبليو دبليو كيه أرينا" في مدينة أوجسبورج بإقليم بافاريا، حيث حُسم اللقاء بتسديدة غيرت مسارها في وقت متأخر من الشوط الثاني.

وفي حديثه بعد المباراة خلال المؤتمر الصحفي، أوضح كلوب موقفه بكل صراحة؛ ورفض المدرب الوطني المُعين حديثًا تقبل أي انتقادات موجهة للاعبيه، مشيرًا إلى أنه ينبغي على الصحافة أن تركز هجومها عليه بدلاً من ذلك.

وبدأ حديثه قائلاً: "إنه جزء من العملية، بكل تأكيد. التشكيلة الأساسية، وتكوين الفريق، والتبديلات العديدة.. كل ذلك أتحمل مسؤوليته بنسبة 100%".

وتابع كلوب: "لكن لا يوجد سبب يدعونا للإحباط والقول بأننا سيئون للغاية، فنحن لسنا كذلك. وفي الوقت نفسه، لسنا بالمستوى الجيد الذي نطمح للوصول إليه بعد".

وبنسبة لكلوب، لم يكن هناك من يُلام على هزيمة ألمانيا سواه، حيث اختتم تصريحاته قائلاً: "إذا أردتم انتقاد شخص ما، فوجهوا انتقاداتكم لي، واتركوا الأولاد وشأنهم".

ولم يحمل مساء الخميس أي انتصار في أولى مباريات ألمانيا تحت قيادة كلوب أيضًا؛ حيث تعادل "المانشافت" بنتيجة 1-1 مع هولندا في ملعب يوهان كرويف أرينا.

وخلال الأسبوع المقبل، تتبقى لألمانيا مباراتان في دوري الأمم الأوروبية؛ حيث سيواجهون صربيا على أرضهم واليونان خارج ديارهم. ويحتل المنتخب حاليًا المركز الثالث في المجموعة.