"الله يسترها على البورصة العالمية بعد هبوط الأهلي!"

هل هبوط الأهلي سيؤثر على دوري المحترفين؟9

انتقد الإعلامي الرياضي فياض الشمري، كل من تحدث عن هبوط القيمة التسويقية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد هبوط الأهلي إلى دوري يلو الدرجة الأولى.

كيف انتقد الشمري المتحدثين عن هبوط قيمة دوري المحترفين؟

عبر الشمري عن استغرابه لما يتردد بشأن هبوط القيمة السوقية لدوري المحترفين، بسبب هبوط فريق الأهلي، معتبرًا ما يتردد بالضغط على المسؤولين لإنقاذ الفريق من الهبوط.

ونشر فياض عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، جاء فيها: "فجأة هبطت القيمة السوقية للدوري بسبب هبوط فريق، يا ناس استحوا بطلوا أكاذيب".

وتابع: "هاشتاجات وتغريدات تكفون دعمكم لرفعها والضغط على صاحب القرار، أساليب ربما تنفع في عهد إدارة "الجمل" للمباريات، وليس في حقبة العقود والأرقام!، الله يستر على البورصة العالمية لا يجيها شيء".

فجأة هبطت القيمة السوقية للدوري بسبب هبوط فريق، يا ناس استحوا، بطلوا أكاذيب، هاشتاقات وتغريدات تكفون دعمكم لرفعها والضغط على صاحب القرار أساليب ربما تنفع في عهد إدارة"الجمل" للمباريات، وليس في حقبة العقود والأرقام !!.

الله يستر على البورصة العالمية لايجيها شيء. — فـياض الشمري. (@fayadhalshamari) July 3, 2022

الأهلي يهبط لأول مرة في تاريخه

وهبط النادي الأهلي لأول مرة في تاريخه من دوري المحترفين، بعد أن احتل المركز الخامس عشر في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.

ويشارك الأهلي الموسم المقبل 2022-2023 في بطولة دوري يلو الدرجة الأولى، بعد موسم أحبط جميع الجماهير الأهلاوية.

ومع هبوط الأهلي، انتشرت بعض الأخبار التي تؤكد على أن هبوط الراقي سيكون له تأثيرًا سلبيًا على القيمة السوقية لدوري المحترفين الموسم المقبل.

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