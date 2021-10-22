اللقب الـ7 لتشافي .. السد يهزم الريان ويُتوج بطلًا لكأس أمير قطر

لقب جديد للمدرب الإسباني تشافي

تُوج السد بكأس أمير قطر بعد فوزه على الريان في المباراة النهائية بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

اللقب هو السابع للمدرب الإسباني تشافي هيرنانديز مع السد، إذ قاده سابقًا للفوز بلقب الدوري القطري وكأس السوبر القطري وكأس نجوم قطر ولقبي لكأس قطر بجانب كأس أمير قطر عام 2020.

السد وجد نفسه متأخرًا بعد نهاية الشوط الأول بهدف دون رد، سجله للريان ياسين إبراهيمي عند الدقيقة الـ44، لكن الحكم احتسب ركلة جزاء للفريق عند الدقيقة الـ58 استطاع سانتي كازورلا ترجمتها لهدف التعادل.

وشهدت الدقيقة الـ89 ذروة الإثارة حين احتسب الحكم ركلة جزاء ثالثة لصالح أكرم عفيف نجم السد، لكنه تراجع عن قراره وألغاها بعد العودة إلى تقنية الفيديو لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

لجأ الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية مباشرة والتي انتهت لصالح السد 5-4 ليُتوج باللقب الثمين.