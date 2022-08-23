"اللعنة كان عليك مواجهته" .. ميلنر يعاتب فان دايك على هدف يونايتد!

مشادة بين جيمس ميلنر وفيرجيل فان دايك بسبب هدف مانشستر يونايتد الأول في مرمى ليفربول.

واجه نادي ليفربول ليلة عصيبة على ملعب "أولد ترافورد" مساء الإثنين، حين خسر أمام مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد، في قمة الجولة الثالثة من منافسات موسم 2022-23 في الدوري الإنجليزي.

لكن أكثر ما لفت الأنظار في تلك الخسارة، كانت المشادة والحديث الغاضب الذي وجهه جيمس ميلنر نجم وسط ليفربول إلى الهولندي فيرجيل فان دايك بعد هدف مانشستر يونايتد الأول.

وسجل "الشياطين الحمر" هدف المباراة الأول في الدقيقة 16 من عمر المباراة عن طريق جادون سانشو، بعد أن راوغ جيمس ميلنر داخل منطقة الجزاء، فيما وقف فان دايك متفرجًا دون الضغط على جناح مانشستر يونايتد الذي لم يجد صعوبة في إيجاد زاوية التسديد ووضع الكرة في الشباك.

ماذا حدث؟

فان دايك، وقف في منطقة جزاء ليفربول واضعًا يديه خلفه ظهره ليمنع الكرة من لمسها، لكنه في نفس الوقت كان بعيدًا للغاية عن سانشو، وتركه وحيدًا يفعل ما يحلو له في منطقة الجزاء.

ميلنر بعد الهدف توجه إلى فان دايك وصرخ في وجهه بغضب بسبب عدم قيامه بأي تدخل لمنع سانشو من التسجيل.

الصور أظهرت ميلنر وهو يقول للمدافع الهولندي حسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "اللعنة، كان عليك أن تخرج لتواجهه".

ما هو رد الفعل على الواقعة؟

جيمي كاراجير، أسطورة ليفربول، والمعلق في شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، قال أثناء الشوط الثاني من المباراة: "يحدث شيء ما بين ميلنر وفان دايك".

وأضاف: "لقد تواجها لمدة 10 أو 15 ثانية، يصرخان في وجه بعضهما".

وأردف: "من الواضح أن هناك الكثير من الإحباط على الملعب، ميلنر استشاط في وجه فان دايك بعد الهدف الأول، والأمر بينهما مستمر حتى الآن".

واستمر ردود الفعل جماهيريًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سخر البعض من مراوغة سانشو لميلنر، وكتب قائلًا: "لقد أرسله بهذه المراوغة إلى ليدز".

فيما انتقد آخرون تصرف فان دايك، وعدم قيامه بأي رد فعل للدفاع عن مرمى فريقه والاكتفاء بمشاهدة سانشو وهو يضع الكرة في الشباك.