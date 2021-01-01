اللعب بسبعة لاعبين وحارس مرمى كقلب دفاع .. قصة لقاء أفسده فيروس كورونا في كولومبيا!

مواجهة تشيكو ضد أجيلاس في الدوري الكولومبي تشهد أحداثًا فريدة من نوعها.

شهدت مواجهة فريق أجيلاس ضد تشيكو في الجولة الـ 18 من الدوري الكولومبي أحداثًا فريدة من نوعها بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف أصحاب الأرض.

فريق أجيلاس طلب تأجيل المباراة بسبب إصابة 22 لاعبًا من صفوفهم بفيروس كورونا، لكن رابطة الدوري الكولومبي رفضت الاقتراح بشكل كامل.

واضطر الفريق صاحب الأرض لخوض المباراة بسبعة لاعبين فقط، انخفض عددهم في الشوط الثاني وتم إلغاء المباراة بسبب إصابة أحدهم.

المباراة الغريبة بدأها صاحب الأرض بطريقة 3-2-1 وبوجود حارس المرمى الاحتياطي خوان فالنسيا في مركز قلب الدفاع حتى يكمل التشكيل وكعلامة على الاعتراض دخل الملعب بالزي المعتاد قبل أن يرسله الحكم لغرف الملابس ليوحد ملابسه مثل بقية اللاعبين.

ورفع نجوم الفريق المتضرر لافتات مع بداية المباراة كُتب عليها "الحياة أولًا"، مع وجود لشعار الاتحاد الدولي الخاص باللعب النظيف.

وأجرى المدير الفني لفريق تشيكو تغييرين في الدقيقة الـ 14 ودفع بالمزيد من المهاجمين بعد أن رأى أن فريقه ليس في حاجة لكل هذا العدد من المدافعين في مواجهة ست لاعبين فقط.

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بالرغم من ذلك صمد أصحاب الأرض لمدة 57 دقيقة قبل أن ينجح الضيوف في تسجيل الهدف الأول وأضافوا بعدها الهدفين الثاني والثالث في الدقائق الـ 68 والـ 77.

وقبل نهاية اللقاء سقط أحد نجوم أجيلاس أرضًا بعدما تعرض لإصابة قوية، ولم يستطيع أن يكمل المباراة، لينهي الحكم اللقاء بسبب وجود أقل من سبعة لاعبين في أرض الملعب، وتم اعتبار الفريق صاحب الأرض منسحبًا.

جدير بالذكر أن ترتيب أجيلاس في الدوري الكولومبي هو الـ 17 على كل حال برصيد 14 نقطة بعد مرور 18 جولة، ولهم مباراة مؤجلة.