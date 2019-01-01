اللعب المالي النظيف يجبر ميلان على بيع دوناروما

منافسة بين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ويوفنتوس على ضمه

يفكر نادي ميلان الإيطالي، في بيع حارسه جيانلويجي دوناروما، لتوفير بعض النفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ميلان يواجه أزمة كبيرة فيما يخص قواعد اللعب المالي النظيف، مما يتطلب منه بيع أحد نجومه لضبط ميزانيته.

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صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أكدت أن دوناروما يمثل طوق النجاة للروسونيري خلال هذا الصيف.

وأوضحت أن النادي الإيطالي يريد الحصول على 60 مليون جنيه إسترليني مقابل بيعه.

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باريس سان جيرمان هو الأكثر اهتماماً بالتعاقد مع دوناروما، حيث يبحث عن حارس جديد بعد رحيل المخضرم جيانلويجي بوفون.

ومن المتوقع أن يلقى النادي الفرنسي منافسة شرسة، من مانشستر يونايتد، وكذلك يوفنتوس الذي يريد بديلاً لماتيا بيرين.