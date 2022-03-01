اللحظة المثالية للتجديد .. ضغط باريس وجماهيره على مبابي يتصاعد!

لا يتوقف كيليان مبابي عن التألق مع باريس سان جيرمان الفرنسي، لدرجة أن استمراره في "حديقة الأمراء" أصبح مطالبًا أساسيًا من الإدارة والجماهير.

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية موسم 2021-22، وحتى الآن لم يتوصل إلى اتفاق على تجديده، وسط ترقب من ريال مدريد الإسباني الذي يريد الحصول على خدمات الدولي الفرنسي بالمجان في الصيف المقبل.

رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان سيكون خسارة كبيرة للنادي، رياضيًا وتسويقيًا، ولذلك أصبح هناك ضغط متواصل على اللاعب من أجل محاولة إقناعه بالاستمرار في "حديقة الأمراء".

ماذا فعلت جماهير باريس للضغط على مبابي؟

في بداية الموسم، استقبلت جماهير باريس مبابي بصافرات استهجان على محاولته فرض الرحيل إلى ريال مدريد.

لكن الوضع تغير تمامًا على جميع المستويات منذ نهاية مباراة الذهاب في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا ضد النادي الملكي، والتي سجل مبابي هدفها الوحيد.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية قامت جماهير باريس بحركة ذكية جدًا مؤخرًا، بعد أن رفعت لافتة كُتب عليها: "من بوندي إلى باريس، كيليان، قصتك مكتوبة هنا".

بوندي هي واحدة من ضواحي العاصمة الفرنسية، وتبعد 10.5 كيلو متر عن قلب باريس، والتي ولد فيها مبابي.

الضغط ليس جماهيريًا فقط!

الإعلام الفرنسي قرر هو الآخر محاولة الضغط على مبابي، بمحاولة استمالة عاطفته من أجل الاستمرار في باريس.

وجاء ذلك بعد ثنائية مبابي في مرمى سانت إيتيان في الدوري الفرنسي، والتي جعلت مبابي يتساوى مع زلاتان إبراهيموفيتش كثاني أكثر لاعب تسجيلًا في تاريخ باريس سان جيرمان برصيد 156 هدفًا.

ويبتعد مبابي بفارق 44 هدفًا فقط عن إدينسون كافاني الهداف التاريخي في "حديقة الأمراء"، والذي سجل 200 هدفًا.

وعندما تم سؤال مبابي عما يحتاجه ليكون الهداف التاريخي في باريس سان جيرمان قال: "كان هدفي دائمًا هو ترك بصمة على ذكريات الناس، إما من خلال الأرقام أو بصريًا، ونقل المشاعر".

وأضاف: "أنا سعيد للقيام بذلك هنا في باريس، أردت دائمًا أن أكون الأول، علينا مواصلة البحث عن ذلك، هناك مباريات متبقية لكن هذا ليس هاجسًا، أطمح أكثر للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".

ما هو موقف مبابي؟

يعرف مبابي بالفعل ما يريده باريس سان جيرمان وجماهيره، لكنه حتى الآن يصر على أنه لم يتخذ القرار النهائي بشأن مستقبله.

"ماركا" كشفت مؤخرًا أن باريس سان جيرمان أرسل له عرضًا جديدًا مؤخرًا للتجديد لمدة موسمين، لأن النادي اعتبر أن هذه هي اللحظة المثالية لتقديم عرض.

لكن مبابي مصر على موقفه حتى الآن ورفض العرض الأخير، حيث يشعر بالفعل بالضغط الواقع عليه، ويريد التركيز أولًا على أهدافه في الموسم الحالي.

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