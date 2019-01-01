اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا: آلية طرح تذاكر المباريات قيد البحث

البطولة تنطلق منتصف العام الجاري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدثت جهاد عامر، نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، ورئيس لجنة المتطوعين في البطولة التي ستقام في مصر العام الجاري.

وتقام البطولة في الفترة ما بين 21 يونيو المقبل، حتى يوم 19 يوليو، بحضور 24 منتخبًا إفريقيًا، لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.

وقالت جهاد عامر في تصريحات إذاعية: "تواجد أكثر من 22 ألف متقدم لموقع المتطوعين في أمم إفريقيا، من 29 دولة أجنبية منها 8 أفارقة".

وأضافت: "تم استيفاء شروط ما يقرب من 2000 متطوع متقدم للبطولة"، وبالنسبة لتذاكر المباريات مازالت آلية طرح التذاكر قيد البحث مع المسئولين باللجنة".

وتنطلق البطولة على أرض 4 مدن مصرية حيث تقام 3 مجموعات في القاهرة في ملاعب "القاهرة والسلام والدفاع الجوي"، ومجموعة في الأسكندرية ومثلها في السويس وأخرى في الإسماعيلية.

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وتسعى اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة محمد فضل، في خروج البطولة بالشكل الأمثل أمام الحضور جميعًا.