اللجنة المنظمة تمنح إيكونج جائزة رجل مباراة المركز الثالث

المدافع يفوز بجائزة رجل المباراة

وقع اختيار اللجنة الفنية لبطولة أمم إفريقيا المقامة في مصر، على المدافع النيجيري ويليام إيكونج، لينال جائزة أفضل لاعب في مباراة تحديد المركز الثالث والفائز بالميدالية البرونزية.

وفاز منتخب النسور الخضر بهدف نظيف سجله أيجالو في بداية المباراة بهدية مجانية من الحارس المعز بن شريفية، لتذهب الميدالية البرونزية لإيكونج ورفاقه.

وضغط أصدقاء فرجاني ساسي في بعض أوقات المباراة، لإدراك هدف التعديل، إلا أن أفضل لاعب في الموقعة من وجهة نظر اللجنة الفنية والشركة الراعية، قاد منتخبه للحفاظ على تقدمه حتى إطلاق صافرة الحكم المصري جهاد جريشة، لإنهاء المواجهة.

تسديدة واحدة على المرمى 🎯

هدف ⚽️✅



القناص إيجالو هو أفضل لاعب في مباراة تونس ونيجيريا بإختيار جمهور @GoalAR pic.twitter.com/ljcLQvmuBO — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 17, 2019

وسيُسدل الستار على العُرس الإفريقي مساء غد الجمعة، باللقاء النهائي الذي سيجمع المنتخب الجزائري بنظيره السنغالي على ملعب القاهرة، للكشف عن هوية من سيحمل اللقب بعد الأسود الكاميرونية، التي توجت بآخر لقب على حساب مصر.