براءة اللجنة الخماسية من أزمة التصويت لمحمد صلاح

اللجنة الخماسية تنجح في التبرئة من أزمة تصويت محمد صلاح.

نجح جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة اتحاد الكرة خلال الوقت الحالي، في تبرئة اللجنة، من أزمة التصويت لمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، أمام مجلس النواب.

وكان عضو البرلمان السيد حجازى، تقدم باستجواب للجنة الخماسية، لمعرفة سبب عدم التصويت للنجم محمد صلاح، في جائزة أفضل لاعب في العالم، للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يعلن خلاله نجاح جمال محمد علي في تبرئة اللجنة الخماسية، وجاء نصه كالآتي:

"برأ الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد كرة القدم اللجنة من بطلان صوت الاتحاد للنجم العالمي ومنتخبنا الوطني في استفتاء أحسن لاعب على مستوى العالم، وذلك امام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال رده على الاستجواب الذي تقدم به السيد حجازي عضو البرلمان.

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وأكد الدكتور جمال محمد على فى رده على أن اللجنة الخماسية صدر قرار توليها المسئوليه يوم ٢٠ أغسطس واستلمت الإدارة يوم ٢٤ من نفس الشهر، وقام مسئولوا الاتحاد بإرسال التصويت يوم ١٥ اغسطس، وأفاد الاتحاد الدولى باستلام الاستماره يوم ١٦ اغسطس، أى قبل استلام اللجنة الخماسية بمهام عملها بثمانية أيام وهذا ما اقتنعت به لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب التي عقدت اجتماعها اليوم برئاسة طارق السيد، الذي اثنى على الشرح التفصيلى لهذا الموضوع من قبل الدكتور جمال محمد على، وقد كان مقرونًا بالأدلة والمكاتبات الرسمية.

الدكتور جمال محمد على أكد أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على أن الكابتن شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، وأحمد المحمدي كابتن المنتخب، قاما بالتوقيع على الاستمارة، وكلاهما صوت لصالح محمد صلاح، ولكن الخطأ كان في الإجراءات الإدارية التى يتبعها الاتحاد الدولي في مثل هذا الأمور.

وأشار نائب رئيس اللجنة الخماسية إلى ان الكابتن محمد صلاح قدوه للشباب المصري وقيمه اقتصادية واجتماعية لمصر، وأنه يحمل رسالة سلام ومحبة من الشعب المصري لكل دول العالم، وأن ما يقوم به صلاح من جوانب إنسانية في المجتمع المصري له قيمته الاجتماعيه، التي تؤكد على الانتماء الوطني والحس القومي، الذي يغرسة صلاح لكل شباب مصر".