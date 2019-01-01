اللجنة الأوليمبية الإيطالية: التمثيل في الملاعب أخطر من العنصرية

العنصرية تطارد الملاعب الإيطالية هذا الموسم

هيثم محمد فيسبوك تويتر

تحدث جيوفاني مالاجو، رئيس اللجنة الأوليمبية الإيطالية، عن تعدد الحوادث العنصرية في الملاعب ببلاده ويقلل من شأنها مقارنة بحالات التمثيل والتحايل.

وشهدت الملاعب الإيطالية مؤخراً عدة حالات عنصرية ضد لاعبين من البشرة السمراء أو الأجانب، وهو ما قوبل بتحقيقات لم تسفر عن أي عقوبات.

بالوتيلي يهاجم الحكم بسبب يوفنتوس

وقال مالاجو مع "راديو 24": "كل من يطلق صيحات عنصرية ضد لاعب ملون أخطأ، ولكن برأيي الخطأ الأكبر هو أن لاعب يتقاضى ثلاثة ملايين يورو يدعي السقوط في منطقة الجزاء".

وأضاف: "والخطأ الأكبر والأكبر هو أن لا يستخدم الحكم تقنية الفيديو للرؤية الواقعة وعقابه، هناك بلاد بها عنصرية أكثر مننا ولكن تدخلت بشكل سليم، شاركت بعديد الاجتماعات مؤخراً لحل الأمر".

وختم: "كونتي العائد من إنجلترا يرى الوضع هنا أسوأ، وهذا يجعلنا نتوقف ونتأمل الوضع، أقدر كثيراً تقدير واهتمام وزير الشباب والرياضة بالأمر".

وكان آخر ضحايا العنصرية بالملاعب الإيطالية نجم يوفنتوس ميراليم بيانيتش في لقاء فريقه أمام بريشيا مساء الثلاثاء.