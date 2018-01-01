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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

مئات اللافتات تغزو شوارع روما احتجاجاً على وضعية الفريق

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روما يمر بموسم متدهور على صعيد النتائج محلياً

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

استيقظت العاصمة الإيطالية على وقع انتشار لافتات في شوارع وميادين المدينة تحتج على رئيس روما جيمس بالوتا وتراجع نتائج الفريق.

ويملك روما في رصيده 21 نقطة بعد مرور 15 جولة وهو ما يضعه في الترتيب الثامن بالدوري الإيطالي.

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وشوهد ما يتعدى المائة لافتة في أبرز شوارع وميادين روما معظمها تحمل جملة "إرحل يا بالوتا" وهاجم أخرى رئيس النادي في عبارات شديدة اللهجة.

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ولا يقيم بالوتا في روما ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية ويحضر في مناسبات قليلة إلى إيطاليا لمتابعة مباريات وأمور الفريق.

وخسر روما أمام فكتوريا بلزن في آخر مبارياته وقبلها تعادل أمام كالياري بهدفين لكل جانب ليواصل سلسلة إهدار النقاط.

ويلعب روما مساء اليوم، الأحد، أمام جنوى ضمن الجولة السادسة عشر في لقاء مهم قد يحدد مصير المدرب أوزيبيو دي فرانشيسكو من الاستمرار من عدمه في قيادة الفريق.

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