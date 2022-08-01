اللاعب يطلب التحفظ .. تونس تفقد نجمها الشاب في كأس العالم قطر 2022

نسور قرطاج وقعوا في المجموعة الرابعة بالمونديال

تأكد الجهاز الفني لمنتخب تونس من أول الأسماء الغائبة عن قائمته في كأس العالم قطر 2022، بشكل رسمي، قبل ثلاثة أشهر من موعد المونديال.

تونس في المجموعة الرابعة بالمونديال:

نسور قرطاج كانوا قد حسموا تأهلهم لنهائيات كأس العالم بعد الفوز أمام منتخب مالي، في المباراة النهائية من التصفيات الإفريقية.

فاز المنتخب التونسي أمام نظيره المالي على أرض الأخير، بهدف نظيف، سجله موسى سيساكو بالخطأ في مرماه.

وفي لقاء الإياب بتونس، حسم التعادل السلبي اللقاء، لتصعد تونس للحدث العالمي للمرة السادسة في تاريخها.

ووقع نسور قرطاج في المجموعة الرابعة بالمونديال، إذ يستهلوا مشوارهم بملاقاة الدانمارك في 22 من نوفمبر المقبل، ثم أستراليا في 26 من الشهر نفسه، ثم فرنسا في 30 من الشهر ذاته.

من هو أول الغائبين عن تونس في المونديال؟

الجناح الأيسر الشاب علي يوسف كان قريبًا من معانقة المجد لأول مرة في تاريخه، بالمشاركة في كأس العالم، لكنه تعرض للإصابة أمس الأحد.

التونسي محترف نادي هاكن السويدي أصيب بعد مرور 18 دقيقة فقط من مواجهة فريقه بالأمس، أمام إلفسبورج، ضمن الجولة الـ16 من الدوري المحلي.

وأوضح النادي السويدي في بيانه أن يوسف سيغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، مشيرًا إلى أنه سيكتفي بإعلان مدة غيابه دون أي تفاصيل أخرى بناءً على رغبة اللاعب، الذي يريد لتحفظ على التفاصيل لحين إشعار آخر.

يذكر أن صاحب الـ21 عامًا ظهر للمرة الأولى مع منتخب تونس في يونيو 2021، إذ شارك في وديتي الكونغو ومالي.