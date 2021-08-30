اللاعب يرفض الرحيل .. إيمرسون ينعش خزائن برشلونة!

برشلونة أصبح منفتحًا على رحيل إيمرسون

توصل نادي برشلونة لاتفاق مبدئي مع توتنهام من أجل مدافعه البرازيلي، إيمرسون رويال.

وكان النادي الكتالوني قد رفض العرض المبدأي من جانب توتنهام، بقيمة 20 مليون يورو، خاصة في ظل تمسك رونالد كومان باللاعب.

ما هو العرض الجديد من توتنهام؟

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن النادي الكتالوني بات منفتحًا على فكرة التخلي عن ظهيره الأيمن، إيمرسون بعد العرض المغري من جانب توتنهام.

ووفقًا للصحيفة فإن توتنهام قدم عرضًا بقيمة 30 مليون يورو للظفر بخدمات البرازيلي الدولي قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية.

في الوقت الحالي، يجتمع نادي توتنهام ووكلاء مدافع برشلونة، لمحاولة حسم الصفقة من خلال الحصول على موافقة اللاعب البرازيلي، الذي يبدو أنه لا يريد الرحيل.

كيف تغير الأمور في برشلونة؟

عرض النادي الإنجليزي غير كل شيء داخل برشلونة، رغم عدم إتمام الاتفاق حتى الآن، لكن من جهته برشلونة أعطى الضوء الأخضر لرحيل اللاعب، ويمكن أن يكون الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.

رحيل إيمرسون عن برشلونة كان غير متوقع في حين تمسك الجهاز الفني بااللاعب، لكنه يأتي ضمن عمل الإدارة لإعادة النادي إلى الطريق الصحيح من الناحية المالية وذلك، برحيل بعض اللاعبين وعلى رأسهم ميراليم بيانيتش وإيلايش موريبا.

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