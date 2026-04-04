اللاعب المطلوب أنتوني كوريا يواجه شرطًا جزائيًّا في تيلستار: «لقد اطلعت على العقد و...»

رد أنتوني كوريا أمام كاميرا قناة NH Sport على الشائعات التي تفيد بوجود بند في عقده ينص على دفع مبلغ محدد لفسخ العقد. ويقال إن مدرب فريق تيلستار يحظى باهتمام كبير من أندية أخرى في الدوري الهولندي الممتاز.

وكان الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات مونير بوالين قد نشر هذه الأخبار هذا الأسبوع. وقال في بودكاست Transfermind: "يطلب تيلستار حوالي مليون يورو مقابل انتقاله، ولكن في حال هبط تيلستار إلى دوري الدرجة الثانية، فإن النادي مستعد لتسهيل انتقاله والتنازل عن جزء من قيمة الصفقة".

"رائع! رائع حقًا، لأنني رأيت العقد وهذا البند غير موجود فيه بالتأكيد"، رد كوريا ضاحكًا أمام كاميرا NH Sport. "لكنني أجد أنه من الرائع أن يكون موجودًا"، قال بسخرية.

"أنا حقًا لا أعرف من أين أتوا بهذه الفكرة. لم أقرأها بعد، لكنها فكرة لطيفة، مليون يورو. رائع! سأقرأ عقدي الآن لأنني حقًا فضولي"، تابع كوريا ضاحكًا.

"أجد الأمر ملفتاً للنظر، نعم. أعتقد أن هؤلاء أشخاص يغامرون قليلاً ليروا كيف ستكون ردود الفعل. أعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي تعمل بهذه الطريقة أيضاً. لست متأكداً. أحياناً أقول لأولادي ألا يصدقوا كل ما يقرؤونه."

"فالكثير من هذه الأشياء ببساطة غير صحيح. لذا لا أمانع، فليستمتع الناس بما يشاؤون. إذا كان ذلك يجعلك تقضي يومًا جيدًا، فعليك قراءته، لكننا سنركز على تيلستار ومباراة السبت المقبل ضد إف سي جرونينجن."

يحتل تيلستار حالياً المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة، بفارق أربع نقاط عن المركز السابع عشر. مع بقاء ست مباريات على نهاية الموسم والنتائج القوية التي حققها الفريق في الأسابيع الماضية، لدى تيلستار فرصة حقيقية للبقاء في الدوري. وبفضل أدائه الجيد، تم ربط اسم كوريا بالفعل بناديي AZ وFC Utrecht.