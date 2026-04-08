لم يستطع كريستوس تزوليس التأقلم في هولندا. فقد أنهى نادي توينتي عقد إعارة اللاعب اليوناني قبل موعده. ووفقًا لرون يانس، كان ذلك هو التصرف «الإنساني» الذي كان يجب اتخاذه. والآن، يثير اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا ضجة كبيرة في نادي بروج، ولم يعد انتقاله مقابل أربعين مليون يورو أمرًا مستبعدًا على الإطلاق. يروي تزوليس قصته لموقع «فوتبالزون» في إطار فقرة «الكنوز الخفية».

بقلم: لارس كابياو

في منزل عائلة كريستوس تزوليس، ليس من الصعب تحديد أي غرفة نوم هي غرفته. الباب الوحيد المزين بشعار PAOK العملاق يكشف بوضوح المكان الذي يقضي فيه اليوناني لياليه. يتعين على تزوليس توخي الحذر عند فتح باب غرفة نومه، وإلا فإن الميداليات والرايات والجوائز التي لا حصر لها ستسقط ببساطة من الرفوف المنحوتة في الحائط.

يقول تزوليس البالغ من العمر تسعة عشر عاماً في الفيلم الوثائقي "Golden Boy"، وهو يمسك بكأس من مكان ما: "هذا هو المفضل لدي". "أفضل لاعب" في بطولة للشباب في اسطنبول، كما هو مكتوب على الكأس الفضي النظيف. "لماذا؟ لأن ويسلي شنايدر قدمه لي. لهذا السبب هذا الكأس هو الأفضل."

يبتسم تزوليس بفخر وهو يحمل كأس عام 2014 بين يديه. تجعل الذكريات الملموسة العديدة غرفة نوم طفولته مكاناً خاصاً. كان كريستوس تزوليس في الرابعة من عمره عندما ركض لأول مرة عبر الملاعب اليونانية وهو صبي صغير. فعل ذلك في دوكسا بنتالوفوس، وهو نادٍ صغير متواضع يقع خارج ثيسالونيكي، وفي ذلك العمر أصبح أصغر لاعب يلعب في ذلك الفريق على الإطلاق.

تفتقد مقاعد البدلاء في الملعب الرئيسي لدوكسا أربعة كراسي بلاستيكية زرقاء. وتفتقد المدرجات بضعة كراسي أخرى، ولم يتبق سوى القليل من السقف فوق الجانب الطويل – والوحيد في الواقع. ومع ذلك، يشعر تزوليس بأنه في بيته هنا. "هنا خطوت خطواتي الأولى في كرة القدم"، يقول بابتسامة عريضة. "لقد قضيت لحظات رائعة هنا".

في الفترة ما بين سن الرابعة والثامنة، كان يركض بين عشب دوكسا الذي كان قد ذبل بعض الشيء، إلى أن طرق باوك بابه. هل يرغب تزوليس في الانضمام إلى أكاديمية الناشئين الخاصة بالنادي؟ نعم، كان الجواب، وإن كان مصحوبًا بـ«لكن» حذرة. «وقع باوك معي، لكن دوكسا أرادتني أن أكمل الموسم معهم»، يتذكر المهاجم في صحيفة «هيت لاستي نيوز».

"لذلك كنت ألعب أولاً مع باوك يوم السبت، ثم نذهب بالسيارة إلى المباراة الأخرى. كان الفاصل الزمني بينهما قصيراً جداً لدرجة أنني كنت أضطر إلى تغيير ملابسي في السيارة". لا تزال سنوات شبابه في باوك محفورة في ذاكرته (وغرفته). ومن المؤكد أنه لن ينسى أبداً مباراة ودية ضد برشلونة. تلقى باوك دعوة من العملاق الإسباني لزيارة كاتالونيا. حتى بعد مرور عقد من الزمن، لا يزال تزوليس يبتسم عندما يتحدث عن ذلك. "أتذكرها وكأنها البارحة!"

"لعبنا ضد برشلونة وفازنا عليهم 2-1 – كانت تجربة رائعة. رأيناها فرصة لإثبات أنفسنا، لأن الكثير من الناس كانوا يشاهدون البطولة. وهذا ما حدث بالضبط." سجل تزوليس هدفاً مذهلاً وترك انطباعاً ممتازاً لدى الكشافين الذين كانوا يتجولون في لا ماسيا ذلك اليوم.

"لم أدرك ذلك في ذلك الوقت؛ لم أعرف إلا لاحقًا. كان برشلونة مهتمًا بي، لكنني كنت صغيرًا جدًا. في النهاية، لم تنجح الصفقة." موهبة تزوليس لا شك فيها في نادي باوك – حيث سجل ذات مرة 100 هدف في 48 مباراة مع أحد فرق الشباب.

لذلك، شعر الناس في اليونان بخيبة أمل شديدة عندما اضطرت عائلة تزوليس إلى مغادرة البلاد بسبب الأزمة المالية الحادة. "خلال الأزمة المالية، لم تكن الأمور تبدو جيدة بالنسبة لنا من حيث العمل"، يتذكر والد تزوليس. "لهذا السبب قررنا الانتقال إلى ألمانيا كعائلة".

كان على تزوليس أن يتأقلم مع محيطه الجديد، والمدرسة، والأصدقاء، ولكن قبل كل شيء مع كرة القدم. ففي ألمانيا، لعب في مستويات أقل مما اعتاد عليه، ضمن فرق الشباب في أندية غير معروفة مثل «إس في أليمانيا» و«إس سي روزنهوه». ومع ذلك، بدأت الحنين إلى الوطن يسيطر على عائلة تزوليس، لذا عادوا إلى وطنهم الأم في عام 2018.

هناك، استقبله نادي PAOK بأذرع مفتوحة، وفي أول مباراة له مع فريق الشباب بعد عودته إلى الأراضي اليونانية، سجل المهاجم السريع للغاية – الذي بدأ مسيرته كلاعب ظهير أيمن – ثلاثة أهداف على الفور. لم يفقد لمسته الكروية في ألمانيا. خاض أول مباراة له مع الفريق الأول ضد أولمبياكوس، وفي المباراة التالية مباشرة سجل أول أهدافه.

في تصفيات دوري أبطال أوروبا، عزز مكانه في التشكيلة الأساسية بهدفين وتمريرة حاسمة ضد بشيكتاش. بعد 57 مباراة مع الفريق الأول، انطلق تزوليس البالغ من العمر 19 عامًا للمرة الثانية. هذه المرة، لم تكن وجهته ألمانيا، بل إنجلترا.

كان نادي نورويتش سيتي مستعداً لتحطيم رقمه القياسي في الانتقالات لانتزاع الموهوب تزوليس من نادي باوك. بلغت تكلفته 11 مليون يورو. لم يكن الأمر بالتأكيد نجاحاً في الدوري الإنجليزي الممتاز. بعد سنوات، يتجاهل اليوناني الأمر ببساطة. "ماذا يمكنني أن أقول عن ذلك؟ انظر فقط إلى دقائق لعبتي. لا بد أن أضحك على ذلك الآن. أقل من 800 دقيقة في موسم كامل."

"مع بقاء خمس مباريات على نهاية الموسم، كان نورويتش قد تأكد رياضيًا من هبوطه. هل تعرف كم دقيقة لعبت في تلك المباريات الخمس؟ صفر! على الرغم من أنهم دفعوا مبلغًا كبيرًا من أجلي، كما تعلم. ما زلت حتى اليوم أغلى لاعب في تاريخ النادي. في إنجلترا، تعلمت أن كرة القدم يمكن أن تكون قبيحة أيضًا. في باوك، كان كل شيء يسير دائمًا على ما يرام."

يقول تزوليس، الذي تم إعارته إلى نادي توينتي في الموسم التالي، إنها درس قيم. وكان رون يانز، الذي كان حينها مدربًا للنادي في إنشيد، «سعيدًا للغاية» بوصوله. لكن هذه السعادة لم تدم طويلاً. كان تزوليس لا يزال يعاني من إصابة في الركبة ولم يتمكن من إزاحة فيرجيل ميسيدجان من التشكيلة الأساسية.

كان القرار بيد يانز: هل يجب على توينتي إنهاء فترة الإعارة؟ نعم، هذا ما شعر به المدير الفني. "لقد قمنا بتقييم الخيارات ورأيت أن الفتى يضيع قليلاً. كان مصاباً، كما أن مشاركاته كبديل بعد ذلك كانت صعبة للغاية. الجانب الإنساني مهم أيضاً"، قال يانز لموقع 1Twente.

هذه هي أصعب سنوات مسيرته. تزوليس دائمًا مرح وسعيد وودود. "هذه هي طبيعتي. انظر، كلاعب كرة قدم، تعيش حياة رائعة. هوايتي هي مهنتي، وقد حققت كل أحلامي تقريبًا في سن مبكرة." قبل كل مباراة، يرسم تزوليس علامة الصليب بأصابعه. ليس من قبيل الصدفة أن أعظم أبطال كريستوس هم يسوع والسيدة العذراء.

كان الهدف من فترة الإعارة الثانية هو إعادته إلى المسار الصحيح. عاد تزوليس إلى ألمانيا، هذه المرة إلى فريق فورتونا دوسلدورف الذي يلعب في الدرجة الثانية. بفضل 22 هدفاً (و7 تمريرات حاسمة)، برز الجناح الأيسر كأحد أفضل الهدافين في الدوري. الجانب السلبي الرئيسي: الفشل المؤلم في ضمان الصعود. التقدم 3-0 ضد ف.ف.ل. بوخوم، الذي يعود الفضل فيه جزئياً إلى تمريرتين حاسمتين من تزوليس، ضاع تماماً في مباراة الإياب.

وبطبيعة الحال، مارس فورتونا خيار الشراء الذي كان منصوصاً عليه في عقد إعارة تزوليس، لكن اليوناني لم يكن مناسباً على المدى الطويل للفريق الألماني. بعد ثلاثة أيام، عاد إلى بروج، حيث دفع النادي 6.5 مليون يورو. بعد ستة أشهر في بلجيكا، كان في أفضل حالاته.

في عام 2025، سجل تزوليس 25 هدفاً وصنع 23 تمريرة حاسمة. وبفضل هذه الأرقام المذهلة، احتل المركز الثاني بعد كيليان مبابي، وهاري كين، وإرلينغ هالاند، وفانجيليس بافليديس، ومايكل أوليسي. ولذلك، فإن عروض الشراء التي تجاوزت قيمتها 30 مليون يورو تُرفض على الفور من قبل «الزرق والأسود».

يقول نيكي هاين، المدرب السابق للنادي الذي غادره منذ ذلك الحين، عن تلميذه: "كريستوس هو شخص يثبت نفسه أسبوعًا بعد أسبوع". "ليس فقط من حيث الإحصائيات أو انطلاقاته الخطيرة. لكن عقليته تجعله أيضًا رصيدًا كبيرًا. إنه يتناسب جيدًا مع الفريق. إنه محترف نموذجي ترغب في العمل معه كل يوم".

لا يمكن لوالديه أن يوافقا أكثر من ذلك. تقول والدته عن ابنها الحائز على جائزة "الفتى الذهبي": "إنه مصمم ويحافظ على قدميه راسختين على الأرض. إنه شاب هادئ يعمل بجد". وتضيف بسرعة: "وهو صعب الإرضاء في الطعام!" لا يمكن لتزوليس أن ينكر ذلك.

"في الصيف الماضي، عندما كنت قد وصلت للتو إلى هنا، ذهبنا إلى معسكر تدريبي في هولندا. كان هناك تزاتزيكي على المائدة كل مساء. أعتقد أنني كنت الوحيد الذي لم يأكله. وضحك الجميع. منذ ذلك الحين، بدأوا يطلقون عليّ لقب "تزاتزيكي".

كما تستطيع الصحافة البلجيكية رسم صورة دقيقة إلى حد ما لـ "تزاتزيكي". "إنه شاب لطيف وممتع، لكنه يحب أن يكون في دائرة الضوء. أن يتألق على أرض الملعب ويحظى بالتقدير خارجها." لذا، عندما خسر تزوليس جائزة الحذاء الذهبي في يناير، كان "محبطاً للغاية".

"هل أنا محبط؟ نعم، أنا كذلك. لأنني بصراحة لم أكن أتوقع هذا على الإطلاق"، قال اليوناني بعد أن فاز أردون جاشاري بالجائزة. في بلجيكا، يتحدث الصحفيون عن "تراجع كبير في المستوى". "منذ أن خسر جائزة الحذاء الذهبي، وهو يعاني من صعوبات نفسية. يمكنك أن ترى ذلك ليس فقط في أدائه، ولكن أيضًا في وجهه."

لكن الإحصائيات وتزوليس عادا الآن إلى الانسجام. بعد أن سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين في آخر أربع مباريات بالدوري – بالإضافة إلى هدف في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد – يبدو أن فترة التراجع قد انتهت. وتبين أن تزوليس لا يحب فترات التراجع حقاً.