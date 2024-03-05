اللاعبون يعلمون.. مشروع برشلونة في مهب الريح!

لا يوجد ما هو جيد بين أروقة النادي الكتالوني

حالة من عدم اليقين يمر بها برشلونة فنيًا في الآونة الأخيرة، تتضاعف بشكل ملحوظ حين نتحدث عن الأجواء في غرف الملابس داخل النادي الكتالوني.

وبرغم أن حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيجن، قال إن الأجواء في تدريبات برشلونة "عظيمة" إلا أن الأمور لا تبدو منعكسة على أرضية الميدان.

بعد أن تعادل برشلونة مع أتلتيك بيلباو وأهدر فرصة تقليص الفارق مع ريال مدريد إلى 6 نقاط، وفي خضم الإصابات المتتالية التي تضرب برشلونة، لا تبدو الأمور مرشحة لتكون أفضل فيما تبقى من الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حالة عدم اليقين بدأت من قرار تشافي هيرنانديز بالرحيل نهاية الموسم، المدرب الإسباني ومشروعه هو من أقنع العديد من اللاعبين الحاليين بالانضمام للبلوجرانا.

الآن ينتظر رئيس النادي جوان لابورتا، أسماء المدربين المطروحين في الفترة القادمة خلفًا لتشافي، من المدير الرياضي ديكو، وأيًا كان الاسم الجديد فلن يكون مرضيًا لقطاع واسع من اللاعبين.

إذا تم الاعتماد على المدرسة الألمانية متمثلة في هانزي فليك وتوماس توخيل، فقد يكون هذا مفيدًا للاعبين مثل روبرت ليفاندوفسكي وإلكاي جوندوجان، أما وصول رافا ماركيز على سبيل المثال فقد يفيد اللاعبين صغار السن.

يقف برشلونة أمام صيف ساخن مليء بالتحديات الاقتصادية ثم الفنية، لكن مع تبعثر أوراق الفريق الكتالوني واقترابه من إنهاء الموسم دون ألقاب، ستتضاعف حالة عدم اليقين بمرور كل يوم في هذا الموسم الكارثي.