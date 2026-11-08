"اشترط سحب التنظيم من الكويت" .. حقيقة رفض كريستيانو رونالدو المشاركة في كأس السوبر السعودي

هل رفض الدون اللعب في الكويت؟
لا يهدأ أبدًا الجدل والقيل والقال حول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، إذ لم ننته بعد من كواليس اعتزاله الدولي مؤخرًا بشكل مفاجئ لمدربه جورج جيسوس، حتى ظهرت أنباء حول رفضه خوض كأس السوبر السعودي في دولة الكويت!
ما القصة؟
فازت دولة الكويت بحق استضافة كأس السوبر السعودي 2026-27، حيث مقرر أن يقام في الفترة من 19 وحتى 23 من ديسمبر المقبل.
ويشارك في البطولة النصر بقيادة صاروخ ماديرا بصفته بطل الموسم الماضي من دوري روشن السعودي (2026-27)، بجانب كل من الأهلي، القادسية والخلود.
لكن ظهر علينا حساب "+90"، زاعمًا رفض رونالدو المشاركة في النسخة المنتظرة من السوبر السعودي، مشترطًا على المسؤولين تغيير البلد المضيف؛ الكويت.
حقيقة الأمر
من جانبه، كشف الإعلامي الرياضي النصراوي عبدالعزيز المريسل حقيقة ما يتردد، نافيًا تمامًا أن يكون كريستيانو رونالدو قد تحدث بشأن إقامة البطولة في الكويت.
وكتب المريسل عبر حسابه على منصة "إكس"، بحسب مصدر وثيق: "لا صحة للخبر المتداول بأن كريستيانو رونالدو يرفض الذهاب للكويت للعب بطولة السوبر. رونالدو سيتقدم البعثة التي ستلعب البطولة بإذن الله".
جدل زيارات رونالدو مع النصر
الجدل في هذا الشأن لم يترك الدون منذ انضمامه للنصر في شتاء 2023، إذ ارتبط بدول كالعراق تحديدًا.
رونالدو لم يلعب نهائيًا مع العالمي في العراق رغم خوض أكثر من مباراة قارية أمام فرقه، وهو ما أثار غضب الإعلامي العراقي، لكن الأسباب المعلنة بشكل رسمي ترجع الاستبعاد من تلك الرحلات إلى أسباب صحية تارةً ولإراحته تارةً أخرى.
كذلك ارتبط الجدل لفترة ما بدولة إيران، لكن رونالدو خاض بالفعل مواجهة أمام بيرسبوليس في طهران في 2023، وإن غاب بعدها عن الحضور.
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لأنني شخص يعشق الكتابة، ويعبر بها عن مشاعره أكثر من أي شيء آخر، اخترت هذا الطريق لأكتب عن إحدى المجالات التي أعشقها .. الرياضة وبالتحديد كرة القدم!
كلية الألسن؟ مجال الترجمة؟ .. لا! هذا سيقودني إلى ترجمة نصوص كُتّاب آخرين، أما أنا فأريد التعبير عما أراه أنا شخصيًا .. فابتعدت عن مجال دراستي، واتجهت إلى الصحافة الرياضية في أواخر عام 2015.
بدأت رحلتي مع "جول" في 2017، حيث أصبحت متخصصة في كتابة التحليلات التكتيكية، مقالات الرأي والتقارير المتنوعة الخاصة بالدوري السعودي بجانب التغطية الخبرية بالطبع، بعد فترة من العمل في الدوري المصري.
ومع اكتساب خبرات أكثر انضمت الدوريات الأوروبية لتغطيتي الصحفية، ووسط كل ذلك أخذت "الرياضات الشهيدة" حيزًا من كتاباتي، لكنها لم تستمر طويلًا بحكم أن الساحرة المستديرة هي الرياضة الأكثر جماهيرية، وهي شغفي الأول في الأساس.
وعن بدايتي كمشجعة، فكانت منذ كأس أمم أفريقيا مصر 2006، حيث كنت أشارك أبي متابعة مباريات مختلف المنتخبات، ومن بعده المشاركة التاريخية للأهلي في كأس العالم للأندية 2006، ثم استمر الشغف ليومنا هذا.
أما عن الفرق التي أشجعها، فهي الأهلي في مصر، الاتحاد في السعودية، وأميل لريال مدريد في أوروبا.
وبشأن اللحظات التي لا تنسى بالنسبة لي .. المشترك بين أغلبها أن أبطالها محمد أبوتريكة وعام 2006، سواء لجزائيته الأخيرة في شباك كوت ديفوار في نهائي كأس أفريقيا، أو هدفه القاتل في الصفاقسي بدوري الأبطال، وثنائيته في كلوب أمريكا التي قادت الأهلي لحصد برونزية المونديال.
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كذلك لا أنسى هدف سالم الدوسري في الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022، أيضًا لحظة تتويج الاتحاد بطلًا للدوري السعودي 2023 بعد غياب 14 عامًا.
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