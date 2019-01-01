الكويت تُرحب باستضافة بعض مباريات كأس العالم 2022

الكويت جاهزة لقرار الفيفا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدت دولة الكويت استعدادها لاستضافة بعض مباريات كأس العالم 2022 الذي سيُقام على الأراضي القطرية.

وجاء ذلك على لسان مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي الذي قال "أشكر الصديق العزيز جياني إنفانتينو رئيس الفيفا والأشقاء في قطر على طرح اسم دولة الكويت لاستضافة بعض مباريات كأس العالم 2022".

أضاف موجهًا رسالته للمسؤولين "ويجب على المسؤولين في الحكومة الإستعداد التام وتهيئة الظروف لمثل هذا الحدث التاريخي".

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وكانت عدة تقارير صحفية قد أشارت لرغبة الاتحاد الدولي لكرة القدم زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة القادمة إلى 48 منتخبًا، مع إشراك الكويت وسلطنة عُمان في استضافة المونديال.

وقد علق ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي للبطولة على تلك الأخبار مؤكدًا أن كل هذا مازال في حيز المشاورات ولا قرار نهائي بعد، وتابع قائلًا "هذا الأمر جاء بعد مخاطبة فيفا للكويت وسلطنة عمان لبحث إمكانية مشاركتهما في استضافة البطولة إلى جانب قطر".

أتم "فيفا ما زال في مناقشات مستمرة ويقوم بإعداد دراسة جدوى لمعرفة العائد من زيادة عدد المنتخبات، وأن هذه المناقشات ستتواصل في اجتماع مجلس الفيفا المقرر انعقاده في ميامي يومي 14 و15 مارس الجاري.