فيديو | البحرين تُفسد "ليلة" المطوع وتحجز آخر مقاعد "كأس العرب"

البحرين هزمت الكويت في تصفيات كأس العرب

حجز منتخب البحرين آخر مقاعد بطولة كأس العرب فيفا 2021 بعدما تفوق على المنتخب الكويتي بهدفين نظيفين في التصفيات المقامة في قطر حاليًا.

مواجهة المنتخبين الخليجيين كانت آخر مباريات الدور التمهيدي للبطولة التي ستنطلق في 30 نوفمبر القادم على الملاعب القطرية بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا.

البحرين تزيد أوجاع الكويت وتُقصيها من كأس العرب

المنتخب الكويتي تعرض لصدمة كبيرة هذا الشهر بفشله في التأهل للمرحلة القادمة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وقد زاد المنتخب البحريني من أوجاعه بإقصائه من كأس العرب فيفا 2021.

منتخب البحرين كان الطرف الأفضل في المباراة على مدار الشوطين، خاصة في الشوط الثاني الذي شهد هدفي اللقاء.

الشوط الأول من المباراة خلى من الفرص الحقيقية رغم أفضلية البحرين، وقد انتهى بالتعادل السلبي، فيما شهد الثاني الثاني عددًا من المحاولات الجيدة للفريق صاحب الزي الأحمر حتى نجح في التقدم بواسطة علي حرم عند الدقيقة الـ74، وأضاف هاشم سيد عيسى الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ما هو إنجاز بدر المطوع واحتفاله الذي أفسده خروج الكويت؟

المطوع استطاع الليلة من الوصول إلى مباراته الدولية رقم 185 لينتزع لقب عميد لاعبي العالم من المصري أحمد حسن الذي احتفظ بالرقم منذ نوفمبر 2011 حين خاض أمام كينيا مباراته الدولية رقم 179.

النجم صاحب الـ36 عامًا بدأ مسيرته مع الكويت عام 2003 وكان في عامه الـ18، وقد نجح خلال تلك المباراة وكانت ضد سنغافورة في إحراز هدفه الأول بالقميص الأزرق.

المطوع كان يتمنى أن يُتوج إنجازه الليلة بالفوز والتأهل لنهائيات كأس العرب فيفا 2021، لكن المنتخب الكويتي لم يظهر بالمستوى المتوقع أبدًا سواء فنيًا أو بدنيًا أو تكتيكيًا.

من هي المنتخبات التي تأهلت عبر التصفيات إلى نهائيات كأس العرب؟

نجحت منتخبات السودان وسلطنة عُمان وموريتانيا ولبنان وفلسطين بالتأهل إلى النهائيات بعد فوزها بالترتيب على ليبيا والصومال واليمن وجيبوتي وجزر القُمر.

وكان المنتخب الأردني قد تأهل للنهائيات بفوزه اعتباريًا 3-0 على جنوب السودان وبقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم عقب فشل المنتخب الأفريقي في تقديم النصاب القانوني اللازم لإقامة المباراة نتيجة إصابة لاعبيه بفيروس كورونا (كوفيد 19).

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