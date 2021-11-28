"الكون بأكمله يقول إن كرة بيكيه ركلة جزاء"

حالة من الجدل الشديد أثارها الحكم سيزار سوتو حرادو، الذي أدار مباراة فياريال وبرشلونة، في المرحلة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم، لعدم احتسابه ركلة جزاء لأصحاب الأرض.

برشلونة ليلة أمس، انتزع فوزًا صعبًا من فياريال في الأنفاس الأخيرة من اللقاء والذي انتهى بنتيجة 3-1.

الإثارة لازمت المباراة منذ بدايتها، حين تغاضى حكم اللقاء عن احتساب ضربة جزاء لفياريال بعد أن لمست الكرة يد جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة ليفتح وابلًا من الانتقادات.

كيف كان التعليق على عدم احتساب ركلة جزاء لفياريال؟

بعد انطلاق المباراة بست دقائق، توغل أحد مهاجمي فياريال داخل منطقة جزاء برشلونة، قبل أن يسدد كرة قوية في تجاه المرمى، لينزلق المدافع المخضرم جيرارد بيكيه للتصدي للكرة، لكنها ضربت في يده داخل منطقة الجزاء، ولم يتدخل الحكم لاحتساب ركلة جزاء، أو يستعين بتقنية الفيديو المساعد "فار"، وطلب مواصلة اللعب.

أثارت هذه اللقطة جدلًا واسعُا في وسائل الإعلام الإسبانية، ونقلت صحيفة "ماركا"، عن الخبير التحكيمي بيريز بورول، قوله: "ركلة جزاء واضحة ضد جيرارد بيكيه، لقد قام المدافع باعتراض الكرة (بيده) التي كانت في طريقها إلى المرمى، لا أفهم لماذا حكم الفيديو المساعد لم يقم بمراجعة ما حدث".

فيما أكد الصحفي ديفيد سانشيز، الذي يعمل في في "ماركا" أن فياريال استحق الحصول على ركلة جزاء بعد لمس بيكيه الكرة بيده، مضيفًا: "لا أعتقد أن هناك أي شخص في الكون يقول أن كرة بيكيه ليس ركلة جزاء".

هل هذه كانت الحالة الوحيدة في المباراة؟

أشار بورول أيضًا إلى اللقطة التي تدخل فيها لاعب فياريال، داني باريخو، على لاعب وسط برشلونة، سيرجي بوسكيتس، وقال: "باريخو كان يستحق البطاقة الحمراء بعد تدخله العنيف في حق قائد برشلونة سيرجي بوسكيتس".

الجدير بالذكر أنّ هدف برشلونة الأخير جاء في الدقائق الحرجة عبر ركلة جزاء حصل عليها فيليبي كوتينيو، ونفذها بنجاح في مرمى جيرونيمو رولي.

وبهذا الانتصار، رفع "البارسا" رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع مؤقتًا في انتظار باقِ مباريات الجولة.

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