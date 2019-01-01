الكونفدرالية - نهضة بركان يضع قدمًا بنصف النهائي بعد الفوز على جور ماهيا

نهضة بركان يفوز على جور ماهيا بهدفين في كينيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وضع فريق نهضة بركان المغربي، قدمًا في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على جور ماهيا الكيني في ذهاب دور الربع نهائي.

سجل الهدف الأول يوسوفو دايو لنهضة بركان بالدقيقة 24 من زمن المباراة، من كرة رأسية جاءت بعد عرضية من ركلة حرة مباشرة.

وأضاف بكر الهلالي الهدف الثاني لفريق نهضة بركان بالدقيقة 59، بعد عرضية من حمدي العشير زميله بالفريق، ليسددها داخل منطقة الجزاء في المرمى.

🗞️تقارير صحفية تونسية: علي معلول يريد الرحيل من الأهلي للاحتراف في الخليج، خاصة بعد تلقيه عرضين من السعودية، لم يفصح عنهما. pic.twitter.com/yMNDfmAwGc — جول مصر (@goaleg) April 7, 2019

وبذلك يقترب فريق نهضة بركان من الصعود إلى نصف نهائي الكونفدرالية، بعد الفوز بهدفين دون رد على جور ماهيا في كينيا.

نهضة بركان سيستضيف جور ماهيا الكيني يوم 14 أبريل الجاري، حيث يحتاج فقط للخسارة بفارق هدف على أقل تقدير للتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية.