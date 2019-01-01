الكونفدرالية – نصر حسين داي يشعل مجموعته بعد الفوز على جور ماهيا

المجموعة الرابعة تشتعل بعد نتائج اليوم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشعل نصر حسين داي الجزائري، المجموعة الرابعة في بطولة الكونفدرالية بعد فوزه على حساب جور ماهيا الكيني بهدف نظيف في الجولة الرابعة من البطولة.

سجل عبد الرحمن يوسفي، هدف فريقه الوحيد في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، بعد متابعة لتصدي حارس جور ماهيا، في هجمة مرتدة.

رئيس #الزمالك يقرر صرف مكافأة للاعبين مقدارها 50 ألف جنية بعد الفوز على بترو أتلتيكو بهدف دون رد.🙌 pic.twitter.com/uJUAqHE1En — جول مصر (@goaleg) March 3, 2019

وبعد فوز اليوم وصل الفريق الجزائري إلى صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، وتجمد رصيد جور ماهيا في المركز الثاني بست نقاط.

ويحتل الزمالك المصري المركز الثالث في المجموعة برصيد خمس نقاط، ويتذيل بترو أتليتكو الأنجولي المجموعة بأربع نقاط.

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ومن المنتظر ان يحل نصر حسين داي ضيفاً على بترو أتليتكو في الجولة القادمة بينما يستضيف الزمالك نظيره جور ماهيا.