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الكونفدرالية - نتائج إيجابية للأندية العربية في ذهاب ملحق دور الـ32

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جميع الأندية العربية تحقيق نتائج إيجابية رائعة في ملحق دور الـ32

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

استكملت اليوم مباريات ذهاب ملحق دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية اليوم الأحد، حيث شهد 3 مباريات مشاركات عربية.

وضع فريق حسنية أكادير المغربي قدمًا في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، بعد الفوز على فريق جيما أبا جيفار الإثيوبي، بهدف دون رد في مباراة الذهاب.

سجل هدف المباراة الوحيد زهير الشاوش بالدقيقة 72 من زمن المباراة، ليقود الفريق المغربي لتحقيق فوزًا مهمًا.

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وفاز النصر الليبي على ساليماتا البوركيني بهدف دون رد، في انتصار غير مريح على أرضه، قبل مباراة العودة المقرر لها الإسبوع المقبل.

وحقق الهلال السوداني انتصارًا هامًا ومريحًا على نظيره موكورا سبور الروندي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في السودان.

ويسعى الهلال لتفادي الخسارة بفارق 3 أهداف على الأقل، من أجل ضمان التأهل إلى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

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