الكونفدرالية | فيديو - النصر يودع ونهضة بركان وحسنية أكادير والهلال إلى دور المجموعات

العرب ينجحون الليلة والنصر الليبي الخاسر الوحيد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حسم ناديا نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين، اليوم السبت، تأهلهما إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد تحقيقهما نتائج كبيرة على أرضهما، في إياب دور الـ32 الثاني.

البداية مع الفريق البركاني الذي حقق الفوز بخماسية مقابل هدف وحيد أمام جراف دي داكار السنغالي بخماسية مقابل هدف وحيد، على الملعب البلدي لبركان.

خماسية النهضة سجلها آلان تراوريي وكودجو فودوة "هدفين" وحمدي لعشير ويويوفو دايو، في الدقائق 27 و29 و40 و48 و63.

بينما جاء هدف الفريق السنغالي الوحيد في الدقيقة 46 من عمر المباراة.

وكان نهضة البركان قد عاد من السنغال في لقاء الذهاب بالهزيمة بثنائية نظيفة، ليتأهل بفوز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-3.

Résumé, Highlighgs , ملخص

RS Berkane 🇲🇦 5-1 Jaraaf 🇸🇳 Aller: 0-2)

#RSB qualifié à la phase de groupes. pic.twitter.com/pnOVHvYqFF — Arryadia TV officiel (@arryadiatv) ١٩ يناير ٢٠١٩

فيما انتصر حسنية أكادير أمام جيما أبا جيفار الإثيوبي، برباعية، على ملعب أدرار.

رباعية أكادير سجلها ياسين الرامي وسفيان البوفتيني برأسيتين في الدقيقتين 17 و53 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 54 أضاف ميروسلاڤ ماركوڤيتش الهدف الثالث، ووسجل عبد العلي الخنبوبي الهدف الرابع في الدقيقة 76.

وكان الفريق المغربي قد عاد من إثيوبيا في الذهاب كذلك بالفوز بهدف وحيد، ليصعد بنتيجة 4-1 ذهابًا وإيابًا.

#كأس_الكونفدرالية_الإفريقة|إياب دورال32 مكرر|#حسنية_أكادير 2 -0 جيما أبا جيفار هدف سفيان البوفتيني في الدقيقة 53. pic.twitter.com/XLaIt3biTU — Arryadia TV officiel (@arryadiatv) ١٩ يناير ٢٠١٩

أما الهلال السوداني فقد خسر مواجهته أمام موكورا سبور الرواندي بهدف وحيد، على أرض الأخير.

ورغم الخسارة إلا أن الفريق السوداني قد تأهل لدور المجموعات، إثر فوزه في الذهاب على أرضه بثلاثية نظيفة.

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بينما ودع النصر الليبي البطولة بالهزيمة أمام ساليتاس البوركيني بثلاثية مقابل هدف وحيد، ببوركينا فاسو.

ساليتاس سجل ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 30 و33 و48، ولم يستطع النصر العودة للمباراة مرة أخرى إلا أنه سجل هدف وحيد في الدقيقة 75 عن طريق أزوبويكي إجويكي.

وفشل النصر في الحفاظ على فوزه في لقاء الذهاب على أرضه بهدف وحيد، لينتهي مشواره في البطولة.

يذكر أن قرعة دور المجموعات من المقرر أن يجريها الاتحاد الأفريقي "كاف" في القاهرة بعد غد الإثنين.