الكونفدرالية | فيديو - المصري يحبط جماهيره ويقترب من الوداع بالهزيمة أمام ساليتاس

الفريق البورسعيدي بعدما وصل لقبل نهائي النسخة الماضية من الكونفدرالية، يقترب من وداعها من دور الـ32 هذه المرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

سقط المصري البورسعيدي على أرضه أمام ساليتاس البوركيني بثنائية نظيفة، في ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية الأفريقية، على استاد بورسعيد.

الفريق البورسعيدي ظهر مكتوف الأيدي على الرغم من ضعف الفريق البوركيني، حتى استطاع ساليتاس تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 32 من الشوط الأول بعدما انطلق سيدرك فادولو من الجهة اليسرى حتى توغل إلى داخل منطقة الجزاء وسدد تسديدة قوية، ارتطمت بمدافعي المصري قبل أن تسكن شباك أحمد مسعود حارس المرمى.

مع نهاية الشوط الأول، حاوطت لاعبو الفريق البورسعيدي حكم اللقاء في محاولات للاعتراض على قرارته خلال الشوط، اضطر على إثرها الأمن للتدخل وحماية الحكم حتى خرج من أرض الملعب.

وكذلك قام الجمهور بسب مصطفى يونس؛ المدير الفني المؤقت للفريق البورسعيدي، خلال خروجه بين الشوطين، إلا أن اكتفى بتوجيه التحية لهم.

وفي الشوط الثاني، نجح ساليتاس في تعزيز تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 72 من عمر المباراة عن طريق إسماعيل كارمبيري، الذي هز الشباك فور دخوله بديلًا وسط حراسة تامة من حارس مرمى المصري ومدافعيه.

الهدف الثاني لفريق ساليتاس داخل شباك المصري في الدقيقة 72 عن طريق إسماعيل كارمبيري#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/oF7j0cbVDP — ON Sport (@ONsportEg) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

وفشلت كتيبة يونس في ترجمة أي من الفرص التي أتيحت لها خلال الـ90 دقيقة، خاصة عن طريق الثنائي أحمد جمعة والفلسطيني محمود وادي، انعكاسًا للحالة العامة للفريق الذي يتراجع بشكل عام في مختلف البطولات في الفترة الأخيرة.

الهزيمة تصعب من مهمة المصري في لقاء الإياب، المقرر إقامته في 22 من الشهر الجاري ببوركينا فاسو.