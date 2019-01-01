الكونفدرالية - شباب بلوزداد يهزم كوتون تشاد وأهلي شندي يتعادل

تعادل يصب في مصلحة الفريق السوداني أمام نظيره الكيني

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

افتتح شباب بلوزداد الجزائري مشواره في الكونفدرالية الأفريقية بالفوز أمام كوتون تشاد التشادي بثنائية نظيفة، على ملعب 5 جويلية 1962، ضمن ذهاب دور الـ64.

هدف الفريق الجزائري الأول جاء في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة من أمير سعيود إلى أحمد قاسمي، الذي وضعها بسهولة في الشباك.

وأضاف أمير سعيود الهدف الثاني في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة في 24 من الشهر الجاري، بتشاد.

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وفي إطار الدور نفسه، عاد أهلي شندي السوداني بتعادل ثمين أمام بانداري الكيني، في اللقاء الذي أقيم خارج أرضه.

ويُنتظر أن يستضيف الفريق السوداني نظيره الكيني في 24 من أغسطس الجاري، في لقاء الإياب، لحسم المتأهل منهما إلى دور الـ32.