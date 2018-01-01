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الكونفدرالية| تأهل الصفاقسي وحسنية أكادير - وخروج أهلي طرابلس واتحاد بلعباس

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ملخص نتائج العرب في كأس الكونفدرالية الإفريقية

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

انتهت منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بخمس مباريات، جميعها شهدت مشاركة أندية عربية.

دور الـ32 شهد تأهل الصفاقسي التونسي وحسنية أكادير المغربي، وخروج أهلي طرابلس الليبي واتحاد بلعباس الجزائري.

جرين بافلوس × الصفاقسي

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رغم خسارته بهدف دون رد، تأهل الصفاقسي إلى ملحق دور الـ32 بكأس الكونفدرالية، بعد الفوز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف.

نيو ستار الكاميروني × أهلي طرابلس

انتهت مباراة العودة التي أقيمت في الكاميرون بالتعادل السلبي بدون أهداف، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتأهل نيو ستار الكاميروني إلى ملحق دور الـ32.

إينوجو رينجرز × اتحاد بلعباس

تلقى اتحاد بلعباس الخسارة من إينوجو النيجيري بهدفين دون رد، بعدما انتهت مباراة الذهاب في الجزائر بالتعادل السلبي بدون أهداف.

جيليراسيون فوت × حسنية أكادير

نجح فريق حسنية أكادير المغربي، في التأهل إلى ملحق دور الـ32، رغم خسارته من جيليراسيون فوت بهدف دون رد، وذلك بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

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