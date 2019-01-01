الكونفدرالية – الهلال السوداني إلى الصدارة والتعادل يحسم القمة المغربية

نهاية مباريات الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

انتهت مباريات الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية، وشهدت هذه الجولة سقوط حسنية أغادير المغربي خارج أرضه، ونهاية القمة المغربية بين نهضة بركان والرجاء بالتعادل السلبي.

أول مباراة كانت بين أوثو دويو الكونجولي وحسنية أغادير المغربي، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد سجله ثيبو بياسياديلا في الدقيقة 70.

وفي المجموعة الأولى أيضاً، تعادل نهضة بركان مع الرجاء سلبياً، في مباراة شهدت الكثير من الجدل التحكيمي خاصة بعد إلغاء الحكم هدفاً صحيحاً لمحسن ياجور.

وبهذه النتيجة يتصدر نهضة بركان المجموعة بثمان نقاط، ويأتي في المركز الثاني أوثو دويو بخمس نقاط، وثالثاً يحل حسنية أغادير بأربع نقاط، ويتذيل المجموعة الرجاء بثلاث نقاط.

صاحب هذا المقهى يغرّد خارج السرب 😂 pic.twitter.com/s8HSXKjHC6 — جول مصر (@goaleg) March 3, 2019

ولحساب المجموعة الثانية، خطف النجم الساحلي الصدارة من مواطنه الصفاقسي، بعد الفوز خارج الأرض بهدفين دون رد على حساب إينوجو رينجرز النيجيري، سجلهما ماهر الحناشي وإيهاب المساكني.

وتعادل الصفاقسي سلبياً امام ساليتاس البوركيني خارج الأرض، ليتربع النجم على صدارة المجموعة بسبع نقاط، وبفارق نقطة عن الصفاقسي صاحب المركز الثاني.

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وفي المجموعة الثالثة، تصدر الهلال السوداني بسبع نقاط بعد الفوز على زيسكو الزامبي بثلاثة أهداف سجلها محمد موسى الضي، ووليد بخت، وأخيراً عبد اللطيف سعيد.