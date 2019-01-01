الكونفدرالية – النجم يضرب موعداً مع الزمالك في نصف النهائي بعد تخطي الهلال

النجم الساحلي التونسي أمام الزمالك المصري في نصف نهائي البطولة

فيسبوك تويتر بلال محمد

حسم النجم الساحلي التونسي، مقعده في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية، بعد تغلبه على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف، في إياب دور ربع النهائي.

واستضاف ملعب الجيش بالسويس في مصر، مباراة الإياب بين الفريقين بدلا من السودان، بعدما طلب الاتحاد الأفريقي نقلها من هناك بسبب الأوضاع السياسية في البلاد.

الهلال افتتح أهداف المباراة في الدقيقة 30 عن طريق وليد بخيت، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، جاءت بعد ركلة ركنية من الجانب الأيمن.

وفي الدقيقة 36 تمكن كريم عريبي، من خطف هدف التعادل بمجهود فردي عندما استلم كرة من طرف الملعب وتوغل حتى منطقة الجزاء، وراوغ الدفاع وسددها بقوة في الشباك.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق، سجل وجدي كشريدة الهدف الثالث للفريق التونسي، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليحجز لفريقه مقعداً في نصف نهائي البطولة.