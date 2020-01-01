الكونفدرالية - المصري وحسنية أكادير والنصر إلى ربع النهائي ونهضة بركان وبارادو يؤجلان الحسم

خمسة فرق فقط حسمت تأهلها لربع النهائي

خطف المصري البورسعيدي بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى إلى ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية ، بعدما تغلب على إف سي نواذيبو الموريتاني بهدف وحيد، على استاد الجيش بالسويس، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

هدف المباراة الوحيد سجله سعيدو سيمبوري قبل نهاية المباراة بأربع دقائق فقط.

الفوز رفع رصيد الفريق البورسعيدي إلى النقطة التاسعة في وصافة الترتيب خلف بيراميدز صاحب الصدارة بـ12 نقطة، أمام الفريق الموريتاني فيحل أخيرًا بنقطتين، وقبله إينوجو رينجرز النيجيري بخمس نقاط، وكلاهما ودع المنافسات.

بيراميدز يتلقى الهزيمة الإفريقية الأولى له

وفي إطار مباريات الجولة نفسها ، عاد النصر الليبي بفوز ثمين من مالي بهدف وحيد أمام دجوليبا ليحسم تأهله للدور القادم بأفضلية المواجهة المباشرة.

الدقيقة 68 من عمر اللقاء، شهدت هدف الفريق الليبي عن طريق معتز حسين.

الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة الثامنة في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، متفوقًا على دجوليبا بثلاث نقاط.

أما الصدارة فيحتلها هورويا الغيني الذي ضمن التأهل لربع النهائي بـ11 نقطة، ويأتي بيدفيست ويست الجنوب إفريقي أخيرًا بنقطتين.

المباراة الثالثة ، حقق بها نهضة بركان المغربي الفوز - خارج أرضه - أمام إدجوبي البنيني بخماسية مقابل هدف وحيد.

هدف أصحاب الأرض الوحيد جاء في الدقيقة الثانية عن طريق إريك سيوا، أما الخماسية فأحرزها علاء الدين أجراي "ثلاثية" وحمدي لعشير ومحمد عزيز "ضربة جزاء" في الدقائق 30، 36، 41، 43 و75.

رغم الفوز إلا أن حسم الفريق البركاني تأهله تأجل للجولة الأخيرة، إذ يحتل صدارة المجموعة الثالثة بعشر نقاط، يليه زاناكو الزامبي بتسع نقاط، ثم موتيما بيمبي بسبع نقاط، وأخيرًا إدجوبي بنقطة وحيدة.

أما في المجموعة الرابعة والأخيرة ، فتأهل حسنية أكادير المغربي لربع النهائي بعد تعادله - خارج أرضه - أمام إنيمبا النيجيري بهدف لكل منهما.

هدف الفريق المغربي سجله يوسف الفحلي في الدقيقة الثانية، لكن أوغسطين أولاديبو أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 16 من الشوط الأول.

حسنية أكادير صعد ضامنًا صدارة المجموعة بـ11 نقطة، يليه إنيمبا بسبع نقاط.

وفي المجموعة نفسها ، تعادل نادي بارادو الجزائري سلبيًا دون أهداف أمام سان بيدرو الإيفواري.

التعادل رفع رصيد الفريق الجزائري إلى النقطة الخامسة في المركز الثالث، أما سان بيدرو فيحل أخيرًا بثلاث نقاط.